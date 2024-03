Sportowy weekend z portEl.pl

W świąteczny weekend większość sportowców będzie odpoczywać, jednak o ligowe punkty powalczą piłkarze Concordii oraz rezerwy Olimpii.

Rezerwy z Granicą

W sobotę rezerwy Olimpii podejmą na boisku przy ul. Skrzydlatej Granicę Kętrzyn. Zapowiada się ciekawe i wyrównane spotkanie, bowiem obie drużyny spisują się w bieżącym sezonie nieźle. Kętrzynianie wygrali do tej pory dziesięć meczów, przegrali trzy i pięciokrotnie podzielili się punktami. Z koeli żółto-biało-niebiescy wygrali tyle samo spotkań, przegrali czterokrotnie i dwa razy padł remis. Zespoły dzielą zatem zaledwie trzy punkty. W pierwszej rundzie Granica pokonała rezerwy 2:0. Mamy nadzieję, że elblążanom uda się zrewanżować rywalowi i zrównać się z nim punktami. Początek sobotniego meczu o godz. 13.

Concordia w Łowiczu

W miniony weekend pomarańczowo-czarni niespodziewanie urwali punkty rezerwom Legii. Niestety wyniki innych spotkań zepchnęły Concordię do grupy spadkowej, a z funkcji trenera postawił zrezygnować Mateusz Sobieraj. W sobotę elblążanie zagrają kolejny ligowy mecz, tym razem zmierzą się w Łowiczu z tamtejszym Pelikanem, już pod wodzą nowego szkoleniowca Mateusza Bogdanowicza. Faworytem w tym starciu będzie gospodarz pojedynku, który ma na swoim koncie 41 punktów, czyli tyle samo co trzeci w tabeli Bełchatów. Concordia, z dorobkiem dwudziestu oczek, znajduje się na drugim biegunie tabeli. We wrześniu minionego roku w Elblągu Pelikan wygrał 2:1. Czy pomarańczowo-czarnym ponownie uda się sprawić niespodziankę i urwać punkty faworytowi, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu w Łowiczu o godz. 15.