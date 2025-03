Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu zagrają obie drużyny Olimpii. W naszym mieście odbędzie się także turniej Olimpia Cup. Wyjazdowe starcie czeka natomiast piłkarzy Concordii, zawodniczki Startu, koszykarzy Elbasket oraz szczypiornistów Silvantu.

Olimpia z Chojniczanką

W 24. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Chojniczankę. We wrześniu minionego roku pojedynek pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną chojniczan 2:0 i w meczu rewanżowym faworytem będzie drużyna Damiana Nowaka. Chojniczanka ma na swoim koncie 43 punkty i jej celem jest awans, zatem do Elbląga przyjedzie mocno zdeterminowana. Olimpia jest na dnie ligowej tabeli i ma niewielkie szanse na pozostanie w II lidze, jednak przed własną publicznością chciałby się pokazać z dobrej strony i na to liczymy w piątkowym meczu. Początek pojedynku na stadionie przy Agrykola o godz. 19:45.

206. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 206. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Turniej Olimpia Cup

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się XV edycja Turnieju Olimpia Cup dedykowana rocznikowi 2017. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, które połączy sportową rywalizację z obchodami 80-lecia istnienia klubu Olimpia Elbląg. W zmaganiach udział weźmie 16 drużyn, które rywalizować będą na dwóch poziomach zaawansowania. Na parkiecie zobaczymy m.in.: Olimpię Elbląg, Lechię Gdańsk, Huragan Morąg, Powiśle Dzierzgoń, Polonię 2018 Pasłęk, Olimpię Elbląg Grupę Dziewczęcą, Zatokę Braniewo, AMP EL Futbol, Syrenę Młynary, BASE GROUP Osiczanka Osice, Barkas Tolkmicko i inne. Więcej informacji tu.

Ćwierćfinał Pucharu Polski

Piłkarki ręczne Energi Startu trafiły na bardzo trudnego przeciwnika w 1/4 finału Pucharu Polski. Elblążanki zmierzą się w Lubinie z miejscowym Zagłębiem, z którym przegrały w minioną środę w meczu ligowym 20:30. W sobotę Miedziowe znów będzie faworytem, jednak liczymy na dobrą grę naszych zawodniczek. Ćwierćfinał w Lubinie rozpocznie się o godz. 14:30.

Koszykarze kończą sezon

W sobotę swój ostatni w tym sezonie mecz o punkty rozegrają zawodnicy Energi Basketball. Elblążanie nie zagrają w play-off, jednak zrealizowali cel, jakim się utrzymanie się w II lidze. Ich ostatnim rywalem w tym sezonie będzie inny beniaminek Akademia Gortata Gdańsk. Gospodarz meczu ma pięć punktów więcej od naszej drużyny. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali gdańszczan 81:76 i w meczu rewanżowym również liczą na wygraną. Mecz w Gdańsku rozpocznie się o godz. 18.

Silvant w Gdańsku

W 15. kolejce II-ligowych rozgrywek piłkarze ręczni Silvantu zmierzą się na wyjeździe z SPR Wybrzeże II Gdańsk. W pierwszej rundzie, dość niespodziewanie, dwa punkty zgarnęli gdańszczanie i w drugim meczu elblążanie będą chcieli zgarnąć pełną pulę. Drużyna Silvantu będzie faworytem w tym spotkaniu i nie może sobie pozwolić na wpadkę, bo liczy na awans, a wygrana nad Wybrzeżem II znacznie ich do tego przybliży. Początek niedzielnego meczu w Gdańsku o godz. 15

Gra IV liga

W sobotę o godz. 13 w Mrągowie miejscowa Mrągowia podejmie Concordię. Pomarańczowo-czarni są podbudowani wygraną z liderem w ostatniej kolejce i bardzo chcieliby zdobyć kolejne punkty. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii w niedzielę zmierzą się na stadionie przy ul. Skrzydlatej z Romitą Gołdap. Zespoły dzieli aż dwanaście punktów i mamy nadzieję, że elblążanie zmniejszą dystans do rywala. Początek pojedynku o godz. 16, wstęp wolny.