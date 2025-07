Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend towarzyszyć nam będzie przede wszystkim muzyka i koncerty. Nie ominą nas jednak także sportowe emocje, o których piszemy poniżej.

221. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 221. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Kolejny sparing Olimpii

W pierwszy weekend sierpnia Olimpia rozegra premierowy mecz w III lidze. Zanim jednak do tego dojdzie, żółto-biało-niebiescy rozegrają jeszcze kilka meczów kontrolnych. Podopieczni Damiana Jarzembowskiego mają już za sobą sparing z imienniczką z Grudziądza, który wygrali 2:0 oraz z Lechią Gdańsk przegrany 1:3. W najbliższą sobotę elblążanie podejmą na stadionie przy ul. Moniuszki III-ligową Cartusię Kartuzy. Początek spotkania o godz. 12, wstęp wolny.

Turniej hokeja na rolkach dla amatorów

W dniach 12–13 lipca na rolkowisku w obiekcie lodowiska Helena przy ul. Karowej odbędzie się turniej hokeja na rolkach dla amatorów. W rywalizacji weźmie udział pięć drużyn z północnej Polski: Mad Dogs, Wiking, Bombers, Mariners oraz Grizzlies. Gospodarzem imprezy będzie zespół Wiking Elbląg, reprezentowany przez trenerów, wychowanków UKS Wikingowie oraz elbląskich pasjonatów hokeja. Wstęp dla kibiców jest wolny, a szczegółowa rozpiska meczów w tym artykule.

Sobota z duathlonem

MOSiR zaprasza na drugą edycję duathlonu, czyli zawodów rowerowo-biegowych dla dzieci i młodzieży do 15 lat. Uczestnicy spotkają się na polanie z wiatami w Bażantarni o godz. 10 i pokonają przygotowaną trasę po części biegnąc oraz jadąc na rowerze. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz słodką niespodziankę. Zapisy trwają do piątku lub do wyczerpania limitu 100 osób. Udział jest bezpłatny.

Turniej siatkówki plażowej

Pierwszy wakacyjny turniej w „plażówkę” rozegrany zostanie w niedzielę, 13 lipca, na przystani Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie), gdzie drużyny powalczą o Puchar Prezydenta Elbląga. W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z 2 zawodników, a osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna. Zapisy prowadzone są poprzez formularz Google do 11 lipca lub do osiągnięcia limitu 16 drużyn. Początek rywalizacji o godz. 10. Udział jest bezpłatny, a do wygrania są pamiątkowe medale i puchary.