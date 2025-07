Już w najbliższy weekend, 12–13 lipca 2025 r., na rolkowisku w obiekcie Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1 w Elblągu odbędzie się emocjonujący Turniej Hokeja na Rolkach dla amatorów. W rywalizacji weźmie udział pięć drużyn z północnej Polski: Mad Dogs, Wiking, Bombers, Mariners oraz Grizzlies.

Gospodarzem imprezy będzie zespół Wiking Elbląg, reprezentowany przez trenerów, wychowanków UKS Wikingowie oraz elbląskich pasjonatów hokeja. Turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również znakomita okazja do integracji środowiska hokejowego i promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta.

Organizatorzy zapowiadają duże emocje i widowiskowe mecze, które z pewnością przyciągną fanów hokeja oraz sympatyków sportu w każdej formie. Wstęp na wydarzenie jest wolny – serdecznie zapraszamy wszystkich elblążan do kibicowania!

Harmonogram turnieju:

Sobota, 12 lipca

11:00–11:50 – Mad Dogs vs Wiking

11:50–12:40 – Bombers vs Mariners

12:40–13:30 – Wiking vs Grizzlies

13:30–14:20 – Mad Dogs vs Bombers

14:20–15:10 – Mariners vs Grizzlies

Niedziela, 13 lipca

11:00–11:50 – Grizzlies vs Mad Dogs

11:50–12:40 – Mariners vs Wiking

12:40–13:30 – Grizzlies vs Bombers

13:30–14:20 – Mad Dogs vs Mariners

14:20–15:10 – Wiking vs Bombers

Zakończenie turnieju: godz. 15:15

Organizatorem wydarzenia jest UKS Wikingowie Elbląg, klub znany z wieloletniego zaangażowania w rozwój hokeja dzieci i młodzieży w regionie. Staramy się, by sport był dostępny dla każdego. Ten turniej to doskonała okazja, by pokazać, że hokej na rolkach może być nie tylko formą rywalizacji, ale także świetnej zabawy i aktywnego spędzania czasu.