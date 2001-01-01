Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o pierwsze zwycięstwo przed własnymi kibicami postarają się piłkarze Olimpii. W sobotę na rzece Elbląg odbędą się wyścigi Smoczych Łodzi. Sprawdź, co jeszcze będzie się działo.

227. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 227. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Wyścigi Smoczych Łodzi

W sobotę na rzece Elbląg osiemnaście drużyn zmierzy się w walce o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Do wyboru są dwie kategorie: sport - dla tych, którzy lubią ścigać się na poważnie oraz fun - dla zespołów, które stawiają na dobrą zabawę i wspólną przygodę. Impreza potrwa od godz. 10 do 17.

Olimpia z rezerwami Jagiellonii

W 4. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Jagiellonię II Białystok. Elblążanie są w niezłych nastojach, po tym jak w poprzednim meczu pokonali w Ząbkach ówczesnego lidera. Kolejny rywal naszej drużyny ma identyczny bilans: zwycięstwo, remis i porażkę. Piłkarze Olimpią zrobią wszystko by odnieść pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na stadionie przy Agrykola. Początek sobotniego meczu o godz. 15.

Gra IV liga

Zarówno Olimpia II jak i Concordia swoje sobotnie mecze rozegrają na boiskach rywali. O godz. 16 w Kętrzynie rozpocznie się spotkanie miejscowej Granicy z pomarańczowo-czarnymi. Godzinę później rezerwy Olimpii wybiegną na boisko w Biskupcu, gdzie zmierzą się z tamtejszą Tęczą.