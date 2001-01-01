Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend ligowe rozgrywki przed własnymi kibicami zainaugurują piłkarze ręczni Silvantu. Wyjazdowe mecze czekają obie drużyny Olimpii, Concordię oraz Start. W Bażantarni natomiast odbędzie się kolejna edycja imprezy Jump&run.

229. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 229. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Olimpia w Łomży

Przed żółto-biało-niebieskimi trudne wyzwanie, bowiem w sobotę zmierzą się z wiceliderem rozgrywek. ŁKS wygrał do tej pory pięć z sześciu meczów, poniósł jedną porażkę. Łomżanie mają na swoim koncie piętnaście punktów, elblążanie natomiast siedem mniej. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek w Łomży, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek spotkania o godz. 15.

Gra IV liga

W 6. kolejce IV-ligowych rozgrywek obie elbląskie drużyny zagrają na boiskach rywali. Rezerwy Olimpii udadzą się do Olsztyna, gdzie zmierzą się z tamtejszym Stomilem. Mecz ten zostanie rozegrany w sobotę o godz. 16. W tym samym czasie swój pojedynek rozpoczną piłkarze Concordii, którzy spróbują pokonać Pisę w Barczewie.

Silvant ze spadkowiczem

Piłkarze ręczni Silvantu w sobotę zagrają premierowy pojedynek w I lidze. Ich rywalem będzie KPR Fit Dieta Żukowo, zatem w hali przy ul. Kościuszki beniaminek postara się zatrzymać spadkowicza z Ligi Centralnej. Organizatorzy zapewniają atrakcje dla najmłodszych oraz konkursy. Mecz rozpocznie się o godz. 17, wstęp jest darmowy.

Jump&run

W niedzielę odbędzie się czwarta edycja zawodów Jump&run, organizowanych przez elbląski MOSiR. To właśnie tego dnia w Bażantarni zostaną rozstawione ogromne, dmuchane tory przeszkód, które dostarczą wszystkim uczestnikom sportowych emocji.

Limit miejsc został już osiągnięty, w imprezie weźmie udział 880 uczestników. O godz. 10 start biegu junior (dzieci 6-16 lat), o 11:30 bieg family (dorosły i dziecko), a o godz. 14 start biegu classic (16 lat i więcej).

Start w Biłgoraju

Szczypiornistki Startu sezon 2025/2026 rozpoczęły od wyjazdowej przegranej z KPR Gminy Kobierzyce. W 2. serii gier elblążanki także zagrają na wyjeździe, a ich rywalem będzie Galiczanka Lwów. Ukrainki także rozgrywki rozpoczęły od przegranej, z Piotrkowie Trybunalskim przegrały różnicą aż piętnastu bramek. Mamy nadzieję, że w niedzielnym starciu to nasza drużyna odniesie pierwsze zwycięstwo i zgarnie komplet punktów. Początek meczu w Biłgoraju o godz. 16.