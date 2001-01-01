Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend ligowe rozgrywki w Elblągu rozpoczną zawodnicy Basketball. W naszym mieście zagrają też piłkarze ręczni Silvantu, odbędzie się również przejazd rowerowy z okazji Elbląskiego Dnia bez Samochodu.

231. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 231. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Przejazd rowerowy i festyn

W sobotę odbędzie się przejazd rowerowy z okazji Elbląskiego Dnia bez Samochodu. Rowerzyści wystartują o godzinie 11:00 z placu Jagiellończyka. Metą trasy będzie tor Kalbar, gdzie od 12 do 15 odbywać się będzie festyn rodzinny. Chętni będą mogli skorzystać z symulatora hamowań, dmuchańców, elektrycznych hulajnóg, czy animacji. Na stanowiskach będą również czekały dodatkowe atrakcje przygotowane przez elbląskie służby.

Koszykarze inaugurują sezon

W sobotę koszykarze Energi Basketball zagrają swój pierwszy mecz w sezonie 2025/2026. Do Elbląga przyjedzie drużyna TKM Włocławek, która w zeszłym sezonie była dostarczycielem punktów dla innych II-ligowych zespołów. Spotkanie zostanie rozegrane w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Silvant z Samborem

Przed szczypiornistami Silvantu trzeci mecz w rozgrywkach I-ligowych. Niestety elblążanie nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa i liczą, że w końcu im się to uda. W niedzielę rywalem naszej drużyny będzie Sambor Latocha Agropom Tczew, który ma na swoim koncie jedną wygraną. Elblążanie zapowiadają, że zrobią wszystko by trzy punkty zostały w Elblągu. Początek niedzielnego meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 15, wstęp wolny.

Olimpia w Warszawie

W 9. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zagrają na wyjeździe mecz z rezerwami Legii Na mecz przyjaźni na główny stadion przy Łazienkowskiej wybiera się wielu elblążan, którzy dojadą tam specjalnym pociągiem, podkreślając wyjątkowy charakter tego wydarzenia. Obecnie Legię II i Olimpię dzieli aż siedem punktów i faworytem w tym starciu wydają się być warszawiacy. Liczymy jednak, że elblążanie się przełamią i w końcu odniosą trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Początek niedzielnego meczu o godz. 15.

Gra IV liga

W ten weekend obie elbląskie drużyny IV-ligowe zagrają na boiskach rywali. W sobotę młodzi piłkarze Olimpii zmierzą się w Kętrzynie z tamtejsza Granicą, początek spotkania o godz. 15. Tego samego dnia swój mecz rozegrają pomarańczowo-czarni, a ich rywalem będzie GKS Stawiguda. Ten pojedynek rozpocznie się o godz. 16.