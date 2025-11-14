Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punty powalczą szczypiorniści Silvantu, koszykarze Elbasket piłkarze nożni Olimpii oraz siatkarki Truso. Ważny wyjazdowy mecz czeka zawodniczki Startu, które we Włoszech zawalczą o awans w EHF European Cup.

239. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 239. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Start we Włoszech

Przed szczypiornistkami Startu drugi mecz 3. rundy EHF European Cup z Jomi Salerno Przypomnijmy, że w pierwszym pojedynku, który rozegrany został w Elblągu, padł remis 26:26 i o awansie do najlepszej szesnastki tych rozgrywek zadecyduje pojedynek rewanżowy. Mecz zostanie rozegrany tym razem na parkiecie włoskiej ekipy w sobotę o godz. 18.

Olimpia z Lechią

W 17. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Zespoły dzielą obecnie trzy punkty, Olimpia ma ich 21, rywal natomiast 18. Elblążanie wygrali dwa ostatnie spotkania, chcieliby pójść za ciosem i wygrać kolejne. Czy im się to uda, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 12.

Koszykarze z AZS

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki zawodnicy Energi Basketball podejmą AZS UMK Transbruk Toruń. Zespoły dzieli zaledwie jeden punkt w ligowej tabeli, torunianie wygrali sześć meczów, a przegrali trzy, elblążanie natomiast zwyciężyli pięć razy i ponieśli cztery porażki. Trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu. Początek rywalizacji o godz. 17, wstęp wolny.

Barkom w Kędzierzynie Koźlu

W 6. serii gier Plusligi siatkarze Barkomu, którzy swoje domowe mecze rozgrywają w Elblągu, zmierzą się na wyjeździe z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Zespoły dzieli tylko jeden punkt i gospodarz sobotniej rywalizacji na pewno zrobi wszystko, by wygrać przed własnymi kibicami. Początek sobotniego meczu o godz. 20.

Silvant z Wybrzeżem

W 10. kolejce I-ligowych rozgrywek piłkarze ręczni Silvantu zmierzą się na własnym parkiecie z SPR Wybrzeże Gdańsk. Zespoły sąsiadują ze sobą w I-ligowej tabeli. Elblążanie, z dorobkiem dziesięciu punktów, zajmują 9 miejsce, gdańszczanie rozegrali jeden mecz więcej i mają oczko mniej. Liczymy, że nasza drużyna w niedzielę zwycięży i powiększy dystans. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 16, wstęp wolny.

Truso w Gnieźnie

Przed młodymi szczypiornistkami Truso wyjazd do Gniezna, gdzie zmierzą się z miejscowym MKS II Oknoplast. Trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu, bo obie ekipy radzą sobie w bieżących rozgrywkach dobrze. Elblążanki do tej pory wygrały pięć na sześć meczów, gnieźnianki natomiast odniosły cztery zwycięstwa i przegrały raz. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, początek o godz. 16.

Gra siatkarska III liga

W sobotę siatkarki Truso o godz. 14 podejmą Miss Volley Iława w sali III LO przy ul. Browarnej. Tego samego dnia siatkarze z Ataku zagrają w Szkoły Podstawowej w Nowakowie z Volley MGR Sigma Mrągowo. To spotkanie rozpocznie się o godz. 12. Wstęp na oba mecze jest darmowy.

Gra piłkarska IV liga

Przed naszymi IV-ligowcami ostatnie mecze pierwszej rundy rozgrywek. W sobotę o godz. 16 lider rozgrywek Concordia zmierzy się na wyjeździe z Tęczą Biskupiec. Dzień później młodzi piłkarze Olimpii podejmą Mamry Giżycko. Początek spotkania na stadionie przy Skrzydlatej o godz. 13. Wstęp wolny.