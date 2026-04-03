Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o ligowe punkty powalczą jedynie elbląskie zespoły piłki nożnej. Obie drużyny Olimpii oraz Concordia zagrają na boiskach rywali. W Elblągu wszyscy, którzy lubią rekreację, mogą wziąć udział w wielkanocnej edycji parkrun.

Świąteczny parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 261. edycja tego wydarzenia, tym razem wielkanocna. Świąteczne przebieranki mile widziane. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia ze Świtem

W 25. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Oba zespoły spisują się w tym sezonie podobnie, gospodarz piątkowego meczu wygrał do tej pory 9 meczów, 4 zremisował i poniósł 11 porażek. Z kolei bilans Olimpii to 8 wygranych, 6 remisów i 10 przegranych. Zespoły dzieli zatem zaledwie jeden punkt i wygrana naszej drużyny pozwoli jej awansować w ligowej tabeli. We wrześniu minionego roku mecz pomiędzy Olimpią a Świtem zakończył się remisem 1:1. Jakim rezultatem zakończy się spotkanie rewanżowe, dowiemy się w piątkowy wieczór. Początek rywalizacji o godz. 16.

Gra IV liga

Przed elbląskimi drużynami grającymi w IV lidze pojedynki 20. kolejki. Wicelider rozgrywek Concordia Elbląg uda się do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie zmierzy się z tamtejszą Polonią. Gospodarz meczu, podobnie jak pomarańczowo-czarni radzą sobie w bieżącym sezonie bardzo dobrze i obecnie zajmuje 4. miejsce w tabeli. Zapowiada się zatem ciekawe spotkanie, które zostanie rozegrane w sobotę o godz. 16.

Również w sobotę i również o 16 swój mecz rozpocznie druga drużyna żółto-biało-niebieskich. Młodzi piłkarze Olimpii zagrają na wyjeździe z Romitą Gołdap. Zespoły dzieli trzynaście punktów, mamy nadzieję, że naszej drużynie uda się zmniejszyć ten dystans.