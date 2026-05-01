Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend elbląskie drużyny zagrają na terenie rywali. Truso rywalizować będzie w Kwidzynie, Olimpia w Bełchatowie, a Silvant w Morągu.

Truso na mistrzostwach Polski

Piłkarki ręczne Truso od piątku do niedzieli rywalizować będą w Kwidzynie w 1/4 mistrzostw Polski juniorek młodszych. Pierwszego dnia o godz. 13 Elblążanki zmierzą się z gospodarzem turnieju. W sobotę (godz. 10) rywalem naszej drużyny będzie SPR Pogoń 1945 Zabrze, a w niedzielę (godz. 10) Korona Handball Kielce. Trzymamy kciuki za awans Truso do półfinału.

Majówka z parkrunem

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 265. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Silvant w Morągu

Przed piłkarza ręcznymi Silvantu przedostatni mecz w tym sezonie. W sobotę Elblążanie zagrają wyjazdowe starcie z UKS Jedynka KODO Morąg. Faworytem w tym spotkaniu jest gospodarz, który ma aż 21 punktów więcej od naszej drużyny. W pierwszej rundzie Silvant pokonał jednak tego rywala i liczymy, że w meczu rewanżowym również im się to uda. Sobotni mecz w Morągu rozpocznie się o godz. 16.

Olimpia w Bełchatowie

W 29. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z GKS Bełchatów. Oba zespoły nie radzą sobie w tym sezonie najlepiej i są bardo blisko strefy spadkowej. GKS ma na swoim koncie 31 punktów, Olimpia natomiast 33. W pierwszej rundzie Elblążanie pokonali Bełchatowian 4:1 i mamy nadzieję, że w meczu rewanżowym również zgarną komplet punktów. Początek sobotniego pojedynku w Bełchatowie o godz. 17.

Także 2 maja swój mecz rozegrają rezerwy Olimpii. Tego dnia nasi piłkarze udadzą się do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie o godz. 16 zmierzą się z miejscową Polonią.