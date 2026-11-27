Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą szczypiorniści Silvantu. W naszym mieście odbędzie się także trzecia już edycja turnieju Jiu Jitsu Koga Cup.

295.parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 295. edycja tego wydarzenia, Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Turniej jiu jitsu

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się trzecia już edycja turnieju Jiu Jitsu Koga Cup. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo, bo zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże, a liczba zgłoszonych zawodników wynosi około 800 osób. Do Elbląga przyjadą reprezentanci klubów z różnych części Polski, by rywalizować na matach w brazylijskim jiu Jjtsu. Pierwsze walki ruszają już od godz. 8, wstęp dla kibiców jest darmowy.

Olimpia w Lidzbarku Wamińskim

Przed żółto-biało-niebieskimi ostatni w tym roku ligowy mecz. Rywalem naszej drużyny będzie Polonia Lidzbark Warmiński, czyli beniaminek III-ligowych rozgrywek. Obecnie zespoły dzieli zaledwie jeden punkt, Olimpia ma na swoim koncie 22 oczka i zajmuje 12. miejsce w tabeli, gospodarz sobotniego starcia ma 21 punktów i jest pozycję niżej. Przypomnijmy że w pierwszej rundzie Elblążanie pokonali beniaminka 4:2 i ponownie chcieliby zgarnąć komplet punktów. Mecz w Lidzbarku Warmińskim rozpocznie się o godz. 17.

Koszykarze w Koszalinie

W 12. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball Elbląg zmierzą się na wyjeździe z Żak Insta-Serwis Koszalin. Elblążanie przegrali cztery ostatnie mecze i bardzo by chcieli przełamać słabą serię, jednak będzie to niezwykle trudne. Drużyna z Koszalina jest wiceliderem rozgrywek, wygrała do tej pory aż jedenaście meczów, a przegrała zaledwie raz. Liczymy jednak na dobrą postawę naszych koszykarzy. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 18.

Silvant z Samborem

Przed szczypiornistami Silvantu pojedynek z zespołem, który w tym sezonie jest dostarczycielem punktów, zatem będzie to doskonała okazja by się przełamać i wrócić na zwycięską ścieżkę. Elblążanie przegrali pięć meczów z rzędu i w niedzielę postarają się odnieść czwarte zwycięstwo w tym sezonie. Sambor Latocha Agropom Tczew wygrał zaledwie jedno spotkanie i zajmuje ostatnie miejsce w I-ligowej tabeli. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, wstęp wolny.