Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend czekają nas przede wszystkim emocje piłkarskie, bowiem domowe mecze rozegrają obie drużyny Olimpii oraz Concordia. Do Elbląga zawitają także siatkarscy mistrzowie świata.

Gdański Trefl sprawdzi formę Ślepska Malow Suwałki

Już niebawem rusza kolejny sezon siatkarskiej Plusligi. Ostatnim sprawdzianem dla zespołów Trefla Gdańsk i Ślepska Malow Suwałki będą dwa mecze rozegrane w Elblągu, które kibice siatkówki będą mogli zobaczyć na żywo. W drużynie Trefla występują mistrzowie świata z 2014 roku - Mariusz Wlazły i Mateusz Mika. Po drugiej stronie siatki możemy spodziewać się reprezentanta Belgii Tomasa Rousseaux i reprezentanta Polski Bartłomieja Bołądzia. Oba mecze zostaną rozegrane w hali przy al. Grunwaldzkiej. Początek piątkowego starcia o godz. 18, w sobotę natomiast pierwszy gwizdek zabrzmi o 13.

Otwarte mistrzostwa w strzelectwie

W sobotę i niedzielę na obiektach sportowych należących do klubu WKS Flota Elbląg odbędą się mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego w strzelectwie. Zawodnicy będą rywalizować o medale w konkurencjach pistolet i karabin pneumatyczny. Zmagania odbędą się we wszystkich kategoriach wiekowych, od dzieci i młodzików po seniorów. Strzelnica sportowa mieści się na ul. Junaków 2, zawody każdego dnia będą się rozpoczynać o godz. 10.

Młodzi bokserzy powalczą o mistrza Warmii i Mazur

Dziesięciu bokserów z dwóch elbląskich klubów Kontry i Tygrysa powalczy w Kętrzynie w mistrzostwach Warmii i Mazur w boksie. Trenerzy obu klubów są dobrej myśli i zapowiadają, że ich zawodnicy postarają się o tytuły mistrzowskie. Pierwsze walki rozpoczną się w sobotę w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kętrzynie o godz. 15, w niedzielę natomiast o godz. 12.

Pierwszy mecz Olimpii przy Agrykola

W sobotę Olimpia przy A8 zmierzy się z beniaminkiem II ligi - lubelskim Motorem. Oba zespoły rozgrywki rozpoczęły od porażek: Olimpijczycy przegrali w Suwałkach z Wigrami 1:2, Motor natomiast w takim samym stosunku poniósł porażkę ze Zniczem Pruszków. Dla obu drużyn będzie to więc okazja do zdobycia pierwszych punktów w sezonie. Sobotnie spotkanie dla lublinian będzie okazją do swoistego rewanżu za przegrane baraże do II ligi w czerwcu 2016 r. Warto dodać, że bramkarzem Motoru w tym sezonie jest Sebastian Madejski, który w dwóch poprzednich sezonach strzegł bramki elblążan. Początek sobotniego meczu na Stadionie Miejskim przy Agrykola o godz 17.

Concordia zawalczy o pierwsze punkty

Początek sezonu 2020/2021 nie jest pomyślny dla pomarańczowo-czarnych, bowiem po czterech meczach nie mają na swoim koncie ani jednego punktu. Słaba seria spowodowała, że klub, po trzech meczach, postanowił rozstać się ze szkoleniowcem, a tymczasowo to miejsce zajął Mateusz Bogdanowicz.Niestety w pierwszym meczu tego trenera piłkarze Concordii także nie potrafił zdobyć punktu, a w sobotę będzie o to bardzo trudno, bowiem do Elbląga przyjeżdża Broń Radom. Rywal elblążan w ostatniej kolejce urwał punkty dotychczasowemu liderowi Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki. Pomóc w poprawieniu sytuacji w tabeli pomarańczowo - czarnym ma nowy bramkarz - Michał Leszczyński pozyskany ze Stomilu Olsztyn. Sobotni mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Krakusa, początek o godz. 17.

Rezerwy Olimpii z Ełkiem

W niedzielę IV-ligowe rezerwy Olimpii Elbląg podejmą Mazura Ełk. Rywal na wyjeździe w tym sezonie jeszcze nie wygrał, zanotował dwa remisy i dwie porażki, a w sumie do tej pory zgromadził osiem punktów. Z kolei żółto-biało-niebieskim udało się wywalczyć trzy oczka więcej. W niedzielę drużyna Karola Przybyły najprawdopodobniej zostanie wzmocniona kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny Olimpii. Mecz rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 15.