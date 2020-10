Sportowy weekend z portElem

W nadchodzące dni sporo sportowych emocji czeka kibiców piłki nożnej, bowiem w Elblągu zagra pierwsza i druga drużyna Olimpii oraz Concordia. Pierwszy mecz w tym sezonie przed własnymi kibicami zagrają siatkarki Truso, o punkty u siebie powalczą też szczypiorniści KPR.

Energa Truso pierwszy raz u siebie

Siatkarki Energi MKS Truso w sobotę rozegrają pierwszy mecz sezonu 2020/2021 przed własną publicznością. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego w miniony weekend zainaugurowały II-ligowe rozgrywki. Niestety w premierowym starciu dużo lepiej zaprezentowały się zawodniczki Sokoła Mogilno, gładko wygrywając 3:0. Elblążanki postarają się zagrać zdecydowanie lepiej w kolejnym meczu, w którym to podejmą UKS ZSMS Poznań. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Browarnej 1, początek o godz. 15. Wstęp wolny.

Concordia z Legią II

Przed piłkarzami Concordii mecz 9. kolejki III-ligowych rozgrywek, w którym to zmierzą się z rezerwami warszawskiej Legii. Do tej pory pomarańczowo-czarni wygrali jedynie dwa spotkania, pięć razy schodzili z boiska pokonani i raz podzielili się punktami. Z kolei piłkarze Legii zwyciężyli trzykrotnie, tyle samo razy przegrali i dwukrotnie wywalczyli punkt. Zespoły dzielą cztery oczka i aż jedenaście miejsc w ligowej tabeli. W sobotę elblążanie będą mieli dobrą okazję by skrócić dystans punktowy i awansować w ligowej tabeli. Początek meczu na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 16, wstęp wolny.

KPR z Warmią Olsztyn

Przed kibicami piłki ręcznej ciekawy mecz, bowiem elbląska drużyna zmierzy się z olsztyńskimi szczypiornistami. Pojedynki tych dwóch zespołów zawsze zapewniały dużo emocji i zapewne nie inaczej będzie tym razem. Elblążanie rozegrali już dwa mecze, w których wywalczyli trzy punkty, zawodnicy Warmii mają natomiast za sobą tylko jedno starcie zakończone ich wygraną. Podopieczni Grzegorza Czapli dawno nie pokonali olsztynian w lidze, liczą, że w końcu znajdą na nich sposób i tym samym wygrają pierwszy mecz w tym sezonie przed własną publicznością. Pojedynek rozegrany zostanie w sobotę o godz. 17 w hali przy ul. Kościuszki, wstęp wolny.

Olimpia z Hutnikiem

Pierwotnie pojedynek Olimpii z Hutnikiem miał się odbyć w Krakowie, jednak na prośbę rywala zostanie rozegrany w Elblągu. Tym samym żółto-biało-niebieskich czeka kolejne starcie na własnym boisku. Elblążanie w miniony wtorek zmierzli się z Sokołem Ostróda, z którym to zremisowali. Niestety wynik ten nie pozwolił naszej drużynie wydostać się ze strefy spadkowej. Okazję ku temu podopieczni Łukasza Kowalskiego będą mieli w kolejnym starciu, bowiem sobotni rywal w tym sezonie radzi sobie słabo i ma jedynie oczko więcej od Olimpii. Piłkarze Hutnika wygrali tylko jeden mecz, na wyjeździe nie udało im się wywalczyć ani jednego punktu. Gospodarze sobotniej rywalizacji postarają się by ten stan nie uległ zmianie, a sami liczą, że w końcu odniosą upragnione zwycięstwo. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 18.

Rezerwy Olimpii z wiceliderem

W niedzielne popołudnie młodzi piłkarze Olimpii rozegrają mecz 12. kolejki IV-ligowych rozgrywek. Tego dnia do Elbląga zawita Mrągowia Mrągowo - zespół który w bieżących rozgrywkach radzi sobie bardzo dobrze. To samo można też powiedzieć o żółto-biało-niebieskich, bowiem zespoły dzielą jedynie dwa punkty w ligowej tabeli. Mrągowia zajmuje obecnie drugie miejsce, rezerwy Olimpii natomiast szóste. Wygrana podopiecznych Karola Przybyły pozwoli im awansować nawet o kilka pozycji. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 15, wstęp wolny.