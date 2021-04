Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend jedynie piłkarze Concordii zagrają na własnym boisku. W naszym mieście odbędą się także zawody w podnoszeniu ciężarów. Wyjazdowy mecz czeka natomiast pierwszą i drugą drużynę Olimpii, szczypiornistki Startu oraz zawodników KPR.

Olimpia z liderem

W sobotę o godz. 13 w Polkowicach rozpocznie się mecz tamtejszego Górnika z elbląską Olimpią. Miejscowi piłkarze ostatni mecz rozegrali 10 kwietnia, potem zmuszeni byli pauzować przez dwie kolejki izapewne są spragnieni ligowej rywalizacji. Z kolei podopieczni Jacka Trzeciaka w ostatnim spotkaniu w końcu, po serii porażek i remisów, odnieśli upragnione zwycięstwo. Chcielibyśmy żeby wygrana nad rezerwami Lecha zapoczątkowała zwycięską serię żółto-biało-niebieskich, jednak o to będzie bardzo trudno, bowiem przed nimi mecz z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Górnik jest lidem II-ligowych rozgrywek i to on jest zdecydowanym faworytem pojedynku. Mamy jednak nadzieję, że elblążanie zagrają dobre spotkanie i być może sprawią niespodziankę. Początek meczu w Polkowicach o godz. 13.

Concordia z Ursusem

Ursus Warszawa to kolejny przeciwnik pomarańczowo-czarnych. Warszawianie walkę w grupie spadkowej rozpoczęli od dwóch zwycięstw i porażki, a w 24. klejce zmuszeni byli pauzować. Elblążanie z kolei rozegrali już cztery mecze z czego dwa wygrali i dwa razy musieli uznać wyższość przeciwników. Obecnie zespoły dzielą jedynie trzy punty, a należy dodać że Ursus rozegrał jedno spotkanie mniej od Concordii. W sierpniu minionego roku lepsi okazali się warszawscy piłkarze, którzy wygrali u siebie 3:1. Czy elblążanom uda się zrewanżować, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 15.

Rezerwy w Ełku

W sobotę młodzi piłkarze Olimpii postarają się wywalczyć jedenaste zwycięstwo w sezonie 2020/2021. Elblążanie będą rywalizować na wyjeździe z nieco niżej notowanym Mazurem. Piłkarze z Ełku do tej pory odnieśli osim zwycięstw, zremisowali pięć razy i jedenastokrotnie schodzili z boiska pokonani. Żółto-biało niebiescy mają nieco lepszy bilans, dzięki czemu mają pięć oczek więcej od rywala. Podopieczni Karola Przybyły nie radzą sobie ostatnio zbyt dobrze, jednak mamy nadzieję, że z Ełku przywiozą komplet punktów. Początek rywalizacji o godz. 16.

KPR w Gwardią

Po nieudanym powrocie do ligowej rywalizacji i wysokiej porażce z Żukowem, elblążanie postarają się poszukać punktów w Koszalinie. W ostatniej kolejce szczypiorniści Gwardii pauzowali i mieli nieco więcej czasu by przygotować się do potyczki z KPR. W pierwszej rundzie zespoły zremisowały ze sobą w regulaminowym czasie gry, a w rzutach karnych lepsi okazali się koszalinianie. Rywal do tej pory rozegrał 16 meczów i zgromadził 27 punktów. Zespół Grzegorza Czapli zagrał dwa spotkania mniej i ma na swoim koncie 19 oczek. Czy uda mu się zmniejszyć dystans do koszalińskiej ekipy, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz w Koszalinie rozpocznie się o godz. 17.

Start z Młynami

Także w Koszalinie swój kolejny mecz rozegrają szczypiornistki Startu. Elblążanki w niedzielę zmierzą się z Młynami Stoisław, z którym sąsiadują w ligowej tabeli. W dwóch ostatnich pojedynkach podopieczne Andrzeja Niewrzawy wywalczyły cztery punkty, dzięki czemu udało im się opuścić przedostatnie miejsce w superligowej tabeli i awansować na szóstą lokatę. W poprzedniej kolejce koszalinianki pokonały wiceliderki i udało im się utrzymać sześciopunktowy dystans do EKS. Niedzielne starcie zapoczątkuje ostatnią, czwartą rundę rozgrywek. Mamy nadzieję, że elblążanki przywiozą z Koszalina komplet punktów. Początek meczu o godz. 15.

Mistrzostwa województwa na pomoście

W hali Atletikonu (MOSiR) w kompleksie sportowym przy ul. Agrykola w sobotę (24 kwietnia) odbędą się mistrzostwa województwa warmińsko - mazurskiego w podnoszeniu ciężarów. Elblag będą reprezentować zawodnicy LUKS Meyer Elbląg. Spodziewany jest też start kadrowiczow z naszego województwa, którzy przebywają na obozie sportowym w Cetniewie m. in. Tomasza Talewicza z elbląskiego klubu. Poczatek zawodow o godz. 10.