Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend na własnym stadionie zagrają piłkarze Olimpii oraz Concordii. Wyjazdowe mecze czekają szczypiornistki Startu, zawodników KPR oraz rezerwy żółto-biało-niebieskich.

Start w Lubinie

W piątek o godz. 17 w Lubinie rozpocznie się mecz pomiędzy miejscowym Zagłębiem a elbląskim Startem. Spotkanie to będzie transmitowane przez TVP Sport. Gospodyniom bardzo zależy na zwycięstwie, bo dzięki wygranej już mogłyby świętować wywalczenie mistrzostwa Polski. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy nie zamierzają jednak ułatwiać im zadania i chcą zawalczyć o jak najlepszy rezultat, a i być może o sprawienie niespodzianki. Elblążanki liczą na zajęcie piątego miejsca na koniec sezonu, zatem punkty są im bardzo potrzebne.

Concordia Ruchem

Piłkarze Concordii bardzo chcieliby się wydostać ze strefy spadkowej. By tak się stało muszą wrócić na zwycięską ścieżkę. Okazją ku temu będzie sobotnia potyczka z Ruchem Wysokie Mazowieckie. Piłkarze Ruchu są w nieco gorszej sytuacji od elblążan, bo mają aż dziesięć punktów mniej, jednak znajdują się tylko dwie pozycje niżej. W listopadzie minionego roku zespoły podzieliły się punktami, po tym jak mecz zakończył się wynikiem 1:1. Czy tym razem pomarańczowo-czarnych będzie stać, by strzelić więcej bramek od rywala, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek pojedynku na stadionie przy ul Krakusa o godz. 15.

Rezerwy z liderem

Cztery porażki i dwa remisy to bilans ostatnich pojedynków rezerw Olimpii. Elblążanie nie są w najlepszej formie, po raz ostatni z kompletu punktów cieszyli się w 20. serii gier. W sobotę czeka ich mecz 27. kolejki, w którym zmierzą się na wyjeździe z Mamrami Giżycko. Rywal to aktualny lider IV-ligowych rozgrywek i to on jest zdecydowanym faworytem spotkania. Zespoły dzieli aż 28 punktów i dziesięć pozycji w tabeli. W pierwszej rundzie elblążanie znaleźli sposób na piłkarzy z Giżycka i pokonali ich 4:1. Liczymy, że i w drugim spotkaniu okażą się lepsi od przeciwnika i do Elbląga wrócą z punktami. Początek sobotniego meczu w Giżycku o godz. 16.

KPR z Sokołem

Szczypiorniści KPR Elbląg są w niezłych nastrojach bo wygrali dwa ostatnie mecze i awansowali na szóste miejscem w I-ligowej tabeli. Podopieczni Grzegorza Czapli nie mają zbyt dużo czasu na odpoczynek, bo ostatni mecz zagrali w czwartek, a kolejny odbędzie się w sobotę w Nowej Karczmie. Tam zmierzą się z Sokołem Kościerzyna, który ma od nich trzy punkty mniej. Trudno wskazać faworyta tego spotkania. Liczymy, że elblążanie pójdą za ciosem, po raz drugi w tym sezonie okażą się lepsi od Sokoła. Sobotnia rywalizacja rozpocznie się o godz. 17.

Olimpia ze Zniczem

Żółto-biało-niebiescy są w coraz trudniejszej sytuacji. Podopieczni Jacka Trzeciaka mieli w poprzedniej kolejce doskonałą okazję by nieco podreperować swój dorobek punktowy, bo mierzyli się z zespole, który również walczy o utrzymanie w II lidze. Niestety grudziądzka Olimpia okazała się skuteczniejsza i zrównała się z elbląską drużyną punktami. Kolejną szansą na przełamanie i odniesienie zwycięstwa będzie niedzielne starcie ze Zniczem. Piłkarze z Pruszkowa mają siedem punktów więcej od Olimpii i są cztery pozycje wyżej. We wszystkich ostatnio rozegranych meczach punktowali, a po raz ostatni musieli uznać wyższość rywala 21 marca. Liczymy, że elblążanie zatrzymają piłkarzy Znicza i w końcu zgarną trzy oczka. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy Agrykola o godz. 17.