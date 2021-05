Sportowy weekend z portElem

Piłkarki ręczne Startu, szczypiorniści KPR oraz zawodnicy Olimpii zagrają w nadchodzący weekend w Elblągu. W naszym mieście odbędzie się także XXII Drużynowy Turniej o Puchar Prezydenta w podnoszeniu ciężarów.

Sztangiści powalczą o Puchar Prezydenta Elbląga

W sobotę w sali MOSiR przy ul. Agrykola 8 odbędzie się XXII Drużynowy Turniej o Puchar Prezydenta Elbląga w podnoszeniu ciężarów. Do rywalizacji przystąpi sześć drużyn: Żuławy Nowy Dwór Gdański, Rzemieślnik Malbork, Nida Nidzica, Zjednoczeni Olsztyn i Zamek Kurzętnik. Stawkę startujących uzupełniają gospodarze zawodów LUKS Meyer Elbląg. W elbląskiej drużynie wystąpi m.in. Tomasz Talewicz, który ma wielką szansę reprezentować nasze miasto i Polskę na mistrzostwach Europy U-17. Początek rywalizacji o godz. 11. Zawody odbędą się bez udziału publiczności.



KPR z wiceliderem

W sobotę szczypiorniści KPR Elbląg rozegrają ostatni mecz w tym sezonie. Podopiecznych Grzegorza Czapli czeka ciężki pojedynek, bowiem zmierzą się z wiceliderem I-ligowych rozgrywek. Zawodnicy MKS Grudziądz zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli i są zdecydowanym faworytem meczu. Elblążanie mają dziewiętnaście oczek mniej od MKS i znajdują się cztery pozycje niżej. W pierwszej rundzie grudziądzanie wygrali u siebie różnicą aż dziesięciu goli. Liczymy że rewanż będzie bardziej wyrównany i gospodarze sprawią niespodziankę. Spotkanie zostanie rozegrane z hali przy ul. Kościuszki o godz. 14:30.

Rezerwy w Mrągowie

W minionej kolejce IV-ligowych rozgrywek młodzi piłkarze Olimpii w końcu się przełamali i odnieśli zwycięstwo. Co prawda elblążanie mierzyli się z outsiderem rozgrywek Olimpią Olsztynek, jednak miejmy nadzieję że i w kolejnych meczach będą sięgać po komplet punktów. Sobotni mecz będzie jednak dla nich trudny, bowiem zagrają z wiceliderem rozgrywek. Mrągowia Mrągowo ma aż 60 punków, do lidera traci siedem oczek. Żółto-biało-niebiescy z 38 punktami na koncie zajmują jedenastą lokatę. Mecz Mrągowi z z rezerwami Olimpii rozpocznie się o godz. 16.

Concordia w Łowiczu

W 31. kolejce III-ligowych rozgrywek Concordia zmierzy się na wyjeździe z Pelikanem. Piłkarze z Łowicza są w dużo lepszej sytuacji od elblążan. Zespoły dzieli dziesięć punktów, Pelikan ma ich 43, Concordia natomiast 33. Na bezpiecznej pozycji znajduje się zespół Ursusa, który ma siedem oczek więcej od pomarańczowo-czarnych. Jeśli elblążanie chcą zachować ligowy byt, muszą zwyciężać a nie dzielić się punktami, jak to było w dwóch ostatnich meczach. Sobotni mecz w Łowiczu rozpocznie się o godz. 17.

Start z Kobierzycami

Przed zawodniczkami Startu ostatni mecz w sezonie 2020/2021 w Elblągu. Do naszego miasta zawita pretendent do srebrnego medalu KPR Gminy Kobierzyce. Drużyny mają zgoła odmienne cele, jednak obie potrzebują kompletu punktów. Elblążanki chcą zakończyć sezon na szóstym miejscu, natomiast kobierzyczanki walczą z MKS Perła Lublin o wicemistrzostwo Polski. Faworytem sobotniej rywalizacji będzie zespół Edyty Majdzińskiej, który w bieżącym sezonie pokonał Start dwukrotnie i raz przegrał po serii rzutów karnych. Jakim rezultatem zakończy się czwarte starcie tych ekip, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 18. Transmisję będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Koszykarki o finał w Poznaniu

Koszykarki U15 Truso Elbląg czeka kolejny turniej. O finał Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej podopieczne Magdaleny Kołackiej powalczą w Poznaniu. Ich rywalkami będą koszykarki MUKS Poznań, MKS Polkowice i Zagłębie Sosnowiec. Turniej potrwa do niedzieli, zespoły zagrają

systemem "każdy z każdym". Do finału awansują dwie pierwsze drużyny.

Olimpia ze Skrą

Żółto-biało-niebiescy do zakończenia sezonu mają jeszcze do rozegrania cztery mecze. Niedzielnym przeciwnikiem elblążan będzie Skra, która o ligowy byt nie musi się martwić, a wręcz przeciwnie może powalczyć o miejsce w najlepszej trójce. Póki co częstochowianie z dorobkiem pięćdziesięciu punktów zajmują piąte miejsce. Olimpia ma dwadzieścia oczek mniej i okupuje ostatnią pozycję. Zespół Jacka Trzeciaka jest w bardzo trudnej sytuacji i coraz bliżej spadku do III ligi. Czy elblążanie będą w stanie przeciwstawić się dużo mocniejszej drużynie? Być może obecność kibiców na trybunach zmobilizuje ich do większej walki i zwycięstwo. Niedzielny mecz przy Agrykola rozpocznie się o godz. 15.