Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend kolejne mecze kontrolne zagrają elbląscy piłkarze. II-ligowcy udadzą się do Świecia, gdzie zmierzą się ze swoją imienniczką, natomiast IV-ligowcy będą rywalizować w Elblągu. Z kolei szczypiorniści KPR udadzą się do Wejherowa.

Olimpia vs Olimpia

Pierwsza z Elbląga, druga z Grudziądza. Kolejnym rywalem żółto-biało-niebieskich będzie lider drugiej grupy III ligi - Olimpia z Grudziądza. Drużyna z województwa kujawsko - pomorskiego niedawno spadła z II ligi i chce szybko wrócić na poziom centralny. Dla elblążan będzie to już piąty sparing. Sobotnie spotkanie odbędzie się w Świeciu, początek o godz. 12.



Rezerwy z Powiślem

Rezerwy Olimpii Elbląg na stadionie przy ul. Skrzydlatej podejmą Powiśle Dzierzgoń. Rywal na co dzień gra w pomorskiej klasie okręgowej, a po rundzie jesiennej jest wiceliderem grupy II. Dla podopiecznych Karola Przybyły będzie to już piąty mecz kontrolny w okresie przygotowawczym. Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 14.



Concordia z Zatoką

Po meczu rezerw na murawę wejdą kolejni czwartoligowcy. Na boisku spotkają się rywale z warmińsko - mazurskiej IV ligi: Concordia Elbląg i Zatoka Braniewo. W rundzie jesiennej oba zespoły spotkały się dwa razy i dwukrotnie wygrywali pomarańczowo - czarni. W Braniewie zwyciężyli 2:0, natomiast w Elblągu 4:1. Początek meczu o godzinie 16.

KPR w Wejherowie

Szczypiorniści KPR Elbląg od zwycięstwa rozpoczęli rundę rewanżową. Podopieczni Damiana Malandy pokonali piłkarzy Szczypiorniaka, rewanżując im się za porażkę w Olsztynie. Podobnie liczą na zwycięstwo z Tytanami, z którymi przegrali przed własną publicznością 20:28. Drużyna z Wejherowa spisuje się lepiej w bieżącym sezonie od KPR i z dwudziestoma punktami zajmuje piąte miejsce w I-ligowej tabeli. Elblążanie mają jedenaście oczek i są na dziewiątej pozycji. Sobotni mecz w Wejherowie rozpocznie się o godz. 18.



Lekkoatleci na mistrzostwach Polski

Michał Rodziewicz i Małgorzata Leśniewska weekend spędzą w Rzeszowie. W stolicy Podkarpacia wezmą udział w halowych mistrzostwach Polski U18 i U20 w lekkiej atletyce.