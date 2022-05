Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend ostatni mecz przed własną publicznością zagrają szczypiorniści KPR. W Elblągu rywalizować będą także piłkarze Olimpii, którzy podejmą chorzowski Ruch.

Start w Jarosławiu

W piątek piłkarki ręczne Startu zmierzą się w Jarosławiu z tamtejszym Eurobud JKS. Zdecydowanym faworytem w tej potyczce jest gospodarz spotkania, który walczy o najniższy stopień podium. W bieżącym sezonie zespoły rywalizowały ze sobą trzy razy, wszystkie mecze zakończyły się wygraną jarosławianek różnicą sześciu bramek. Jakim rezultatem zakończy się ostatnia potyczka tych drużyn, dowiemy się w piątkowy wieczór. Początek spotkania o godz. 19:30.

KPR z liderem

Szczypiorniści KPR w sobotę rozegrają przedostatni mecz w sezonie, który będzie jednocześnie ostatnim przed własną publicznością. Elblążan czeka bardzo trudne zadanie, bo podejmą lidera I-ligowych rozgrywek, z którym jednak zremisowali w I rundzie. W serii rzutów karnych skuteczniejsi byli zawodnicy Sokoła Kościerzyna i wywieźli z Elbląga dwa punkty. Mamy nadzieję, że podopieczni Damiana Malandy ponownie zaskoczą dużo bardziej doświadczonych graczy. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.

Olimpia z Ruchem

To będzie mecz sezonu na A8. Do Elbląga przyjeżdża wielokrotny mistrz Polski Ruch Chorzów. Dla obu drużyn końcówka sezonu pozostawiła pewien niedosyt. Ruch ma niewielkie szanse na dogonienie drugiej w tabeli Chojniczanki Chojnice i bezpośredni awans na zaplecze ekstraklasy. Olimpia natomiast ma już tylko teoretyczne szanse na awans do strefy barażowej. Mimo to w sobotę zapowiada się ciekawy mecz. Początek o godzinie 19:45.



Rezerwy w Dobrym Mieście

DKS Dobre Miasto będzie kolejnym rywalem Olimpii II Elbląg. Piszemy to co tydzień - podopieczni Karola Przybyły muszą zacząć zdobywać punkty, bo niebezpiecznie zbliżają się do miejsca, a którym dalszy pobyt w IV lidze będzie zagrożony. W rundzie wiosennej DKS u siebie w trzech meczach wywalczył siedem punktów. Rezerwy na wyjeździe - jedno oczko w trzech meczach. Żółto-biało-niebiescy są przedostatnią drużyną jeżeli chodzi o zdobycz punktową na wiosnę 2022 r. w IV lidze. Gorszy jest tylko Mazur Ełk. Początek spotkania w Dobrym Mieście w sobotę o godzinie 16.



Concordia z Mazurem Ełk

Lider IV ligi kontra ostatnia drużyna piątego szczebla rozgrywek. Każdy wynik oprócz wysokiego zwycięstwa pomarańczowo - czarnych będzie niespodzianką. Jedynym pytaniem, jakie można sobie zadać, to czy Joao Augusto znów wpisze się na listę strzelców. Początek sobotniego spotkania w Ełku o godzinie 16.