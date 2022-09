Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend mieszkańców Elbląga czeka kilka imprez sportowych. Przed własnymi kibicami zagrają piłkarze Olimpii, fani dwóch kółek będą mogli wziąć udział w przejeździe rowerowym, natomiast biegacze powalczą w przełajach.

Przejazd rowerowy i sportowy festyn

Wielkimi krokami zbliża się Elbląski Dzień Bez Samochodu, połączony z Narodowym Dniem Sportu. Będzie to okazja do wzięcia udziału w sobotnim rowerowym przejeździe ulicami Elbląga i festynie na Torze Kalbar. Sobotnia impreza rozpocznie się o godz. 11. Więcej w tym artykule.

Olimpia z Siarką

Przed piłkarzami Olimpii mecz 11. kolejki II-ligowych rozgrywek, w której zmierzą się z Siarką Tarnobrzeg. Zdecydowanym faworytem w tym starciu jest elbląska drużyna, która w tegorocznych rozgrywkach radzi sobie zdecydowanie lepiej od zawodników z Tarnobrzegu. Elblążanie zgromadzili do tej pory szesnaście punktów. Siarka z kolei wygrała zaledwie dwa razy, poniosła aż sześć porażek, dwukrotnie zremisowała i ma zaledwie zaledwie osiem punktów. Na przełamanie i tym samym pierwsze zwycięstwo na boisku przeciwnika raczej nie ma co liczyć. Sobotni mecz na stadionie przy Agrykola rozpocznie się o godz. 16.

Concordia w Ostródzie

W sobotę pomarańczowo-czarni będą mieli kolejną okazję na odniesienie pierwszego ligowego zwycięstwa w sezonie 2022/2023. Elblążanie rozegrali już sześć meczów, jednak wywalczyli zaledwie jeden punkt i zamykają IV-ligową tabelę. Nieco lepiej radzi sobie ósmy przeciwnik elblążan Sokół. Ostródzianie wygrali dwa mecze, raz zremisowali i ponieśli cztery porażki. Piłkarze Concordii liczą, że w Ostródzie przełamią niemoc i odniosą upragnione zwycięstwo. Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 16.

Rezerwy z Tęczą

W niedzielę o godz. 16 na stadionie przy Moniuszki młodzi piłkarze Olimpii podejmą Tęczę Biskupiec. Oba zespoły mają za sobą sześć meczów, w których nieco lepiej prezentowali się elblążanie. Żółto-biało-niebiescy zgromadzili do tej pory siedem punktów, Tęcza natomiast tylko cztery, notując zaledwie jedną wygraną i jeden remis. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek tych drużyn, dowiemy się w niedzielny wieczór.

Start w Chorzowie

Piłkarki ręczne Startu świetnie rozpoczęły sezon 2022/2023 wysoko pokonując w Gnieźnie tamtejszy MKS. Przed elblążankami kolejny wyjazdowy mecz, tym razem z Ruchem Chorzów. Chorzowianki, po przerwie, wróciły do najwyższej klasy rozgrywkowej, wysoko przegrały swój pierwszy pojedynek i wydaje się że większą szansę na wygraną ma Start. Mecz w Chorzowie rozegrany zostanie w niedzielę, początek o godz. 18.

Zawody jeździeckie

W niedzielę, w Fundacji Końskie Zdrowie przy ul. Okólnik odbędą się Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody. To kolejne z wydarzeń związane z obchodami 30-lecia działalności fundacji. Podczas zawodów, które rozpoczną się o godz. 10, rozegranych zostanie pięć konkursów, od wysokości 50 cm do widowiskowej sztafety Mały Koń (skoki do 50cm ) - Duży Koń (skoki do 90 cm). Wstęp na zawody wolny. Więcej informacji tu.

Mistrzostw Elbląga w Biegach Przełajowych

W niedzielę wystartuje druga edycja Mistrzostw Elbląga w Biegach Przełajowych. Po dmuchanych atrakcjach, organizatorzy zapraszają na klasyczną formę leśnego biegania. W zawodach może wziąć udział każdy. Przy okazji będzie można pomóc choremu Piotrusiowi Lutterowi. Więcej o wydarzeniu w tym artykule.