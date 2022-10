Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend przed własnymi kibicami o punkty powalczą młodzi zawodnicy Mlexera oraz rezerwy Olimpii. Wyjazdowy pojedynek czeka natomiast piłkarzy Concordii.

Concordia w Sieradzu

W 14. kolejce III-ligowych rozgrywek piłkarze nożni Concordii zmierzą się na wyjeździe z Wartą Sieradz. Zarówno pomarańczowo-czarni jak i ich najbliższy rywal bardzo potrzebują punktów, by wydostać się ze strefy spadkowej. Zespoły dzielą obecnie dwa punkty, Concordia ma ich sześć, Warta natomiast osiem. Liczymy na to, że to elblążanie będą się cieszyć ze zwycięstwa po końcowym gwizdku. Sobotni mecz w Sieradzu rozpocznie się o godz. 18.

Mlexer o przedłużenie zwycięskiej passy

Tenisiści stołowi Mlexera bardzo dobrze weszli w bieżący sezon. Elblążanie w czterech meczach zanotowali komplet zwycięstw, oddając rywalom tylko pięć pojedynków i w niedzielę będą chcieli kontynuować tę serię. Ich rywalem będzie trzecia drużyna Bogorii Grodzisk Mazowiecki. Faworytem wydaje się być Mlexer, ale gospodarze mogą zostać wsparci zawodnikami drugiej i pierwszej drużyny. Mecz odbędzie się w niedzielę.

.

Młodzi tenisiści debiutują przed własną publicznością

Młodzi zawodnicy drugiej drużyny Mlexera w niedzielę zadebiutują przed własną publicznością. Ich pierwszym rywalem w elbląskiej hali będzie trzecia drużyna ostródzkich Morlin. Początek spotkania w hali przy al. Grunwaldzkiej o godzinie 11. Wejście od osiedla, wstęp wolny.

Olimpia II z Olimpią

Młodzi piłkarze Olimpii w niedzielę podejmą swoją imienniczkę z Olsztynka. Obie drużyny mają podobny bilans i dzielą je trzy punkty. Elblążanie zajmują 9. miejsce w IV-ligowej tabeli, przeciwnik plasuje się natomiast na pozycji 11. Żółto-biało-niebiescy wygrali swoje dwa ostatnie mecze i chcieliby kontynuować zwycięską serię. Czy tak się stanie, dowiemy się w niedzielę po południu. Mecz rozegrany zostanie na stadionie przy Moniuszki, początek o godz. 13.