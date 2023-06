Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend ostatni mecz w tym sezonie zagrają piłkarze Olimpii. W Elblągu obędzie się także Bieg Piekarczyka, w którym wystartuje około 800 zawodników.

Concordia w Białobrzegach

Zaledwie trzy mecze pozostały pomarańczowo-czarnym do zakończenia sezonu. Elblążanie nadal nie mogą być pewni utrzymania w III lidze, jednak są na dobrej drodze ku temu. Kolejny krok mogą wykonać w sobotę w Białobrzegach, gdzie zmierzą się z miejscową Pilicą. Gospodarz potyczki jest już pewny utrzymania w lidze i ma dziewięć punktów więcej od Concordii. Mamy nadzieję, że podopieczni Adriana Żurańskiego zmniejszą dystans do rywala i do Elbląga wrócą z kompletem punktów. Początek meczu w Białobrzegach o godz. 17.

Rezerwy w Olsztynku

W sobotnie popołudnie rezerwy elbląskiej Olimpii zmierzą się w Olsztynku ze swoją imienniczką. Przeciwnik żółto-biało-niebieskich zajmuje przedostatnie miejsce w IV-ligowej tabeli, zatem faworytem meczu będzie elbląska Olimpia. W październiku minionego roku rezerwy urządziły sobie na własnym boisku prawdziwy festiwal strzelecki pokonują rywala aż 8:0. Czy elblążanie ponownie zdominują przeciwnika, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Olsztynku o godz. 17.

Bieg Piekarczyka

Przed nami największa sportowa impreza w Elblągu. W niedzielę miłośnicy biegania spotkają się na Placu Jagiellończyka, by chwilę później przemierzyć 5 bądź 10 km ulicami miasta. Start na obu dystansach o godz. 11. Każdy uczestnik Biegu Piekarczyka zdobywa pamiątkowy medal, a najlepsi w kategorii generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną dodatkowo wyróżnieni statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi. Bieg Piekarczyka to nie tylko sportowe emocje, ale także wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz utrudnienia w ruchu.

Ostatnie starcie Olimpii

W niedzielę o godz. 18 na stadionie przy Agrykola rozpocznie się ostatni mecz Olimpii w sezonie 2022/2023. Rywalem żółto-biało-niebieskich będzie GKS Jastrzębie. Olimpię i Jastrzębie dzielą trzy punkty, w pierwszej rundzie zwycięstwo padło łupem elblążan, po golach Arona Stasiaka i Jana Sienkiewicza. Liczymy na to, że elblążanom uda się pożegnać ze swoimi kibicami kolejnym zwycięstwem nad Jastrzębiem i utrzymać ósmą lokatę na koniec sezonu.