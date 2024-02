Sportowy weekend z portElem

Nadchodzący sportowy weekend upłynie pod znakiem koszykarskich wydarzeń. W Elblągu kolejne mecze kontrolne rozegrają piłkarze nożni, a zawodniczki Startu czeka wyjazdowa potyczka.

Charytatywnie dla policjanta

W piątek (9 lutego) w hali przy al. Grunwaldzkiej rozegrany zostanie Charytatywny Turniej Koszykarski 3x3 o Puchar Komendanta Miejskiego Policji. Uczestnicy zawodów chcą wspomóc swojego kolegę Waldka, który zmaga się z chorobą. Gościem specjalnym turnieju będzie Przemysław Zamojski. Początek o godz. 9.

Sparingi piłkarzy

Przed elbląskimi piłkarzami nożnymi kolejne mecze kontrolne. Concordia zmierzy się z III-ligowym Wikędem Luzino, natomiast IV-ligowa Olimpia podejmie Powiśle Dzierzgoń. Oba mecze zostaną rozegrane w sobotę na boisku przy ul. Skrzydlatej. O godz. 14 sparing rozpoczną żółto-biało-niebiescy, natomiast o 16 pomarańczowo-czarni. Wstęp wolny.

Start w Koszalinie

Piłkarki ręczne Startu czeka kolejna ważna potyczka. W niedzielę elblążanki udadzą się do Koszalina, gdzie zmierzą się z zawodniczkami Młynów Stoisław. Obie drużyny walczą o miejsce w najlepszej szóstce i zapowiada się zacięty pojedynek. Obecnie zespoły dzielą trzy punkty, Start ma ich 17, koszalinianki natomiast 14. W pierwszej rundzie lepsze były podopieczne Romana Monta. Mamy nadzieję, że w meczu rewanżowym równie odniosą zwycięstwo. Początek rywalizacji o godz. 16.

Basketball odrabia zaległości

Zawodnicy Energi Basketball Elbląg w niedzielę rozegrają zaległe spotkanie 1. serii gier. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego podejmą w hali przy ul. Kościuszki TSK Roś Pisz, który w bieżących rozgrywkach spisuje się całkiem nieźle. Drużyny miały już okazję się ze sobą zmierzyć, w 10. kolejce w Piszu wygrali elblążanie 90:71. Basketball ma na swoim koncie komplet zwycięstw, rywal natomiast wygrał siedem meczów i przegrał cztery. Jakie rezultatem zakończy się drugie starcie tych drużyn, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek spotkania o godz. 16:45, wstęp wolny.

Mistrzostwa w koszykówce 3 na 3

Do kompletu koszykarskich imprez należy dodać mistrzostwa strefy warmińsko-mazursko-pomorskiej w koszykówce 3 na 3. To jedna z eliminacji mistrzostw Polski, w których wezmą udział zawodnicy w kategorii wiekowej do lat 15, do lat 17 i do lat 23. Turniej potrwa od soboty do poniedziałku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka. Początek gier każdego dnia o godz. 10. Wstęp wolny.