Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend o ligowe punkty w naszym mieście powalczą zawodnicy Silvantu, piłkarze Olimpii oraz szczypiornistki Truso. Swój premierowy mecz w III lidze rozegrają siatkarki Truso. W bikeparku odbędzie się impreza dla miłośników MTB.

Różowy parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 234. edycja tego wydarzenia, podczas której organizatorzy i uczestnicy będą przypominać o zdrowym stylu życia i profilaktyce raka piersi. Zachęcamy do zaopatrzenia się w różowe elementy stroju. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Start w Piotrkowie

W 6. kolejce Orlen Superligi Kobiet Energa Start zagra na wyjeździe z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Wydaje się, że elblążanki czeka ciężkie spotkanie, bowiem rywalki w tym sezonie spisują się bardzo dobrze. Piotrkowianki pokonały m.in wicemistrza Polski i na cztery rozegrane mecze mają już trzy zwycięstwa. Czy naszym zawodniczkom uda się wygrać w Piotrkowie, dowiemy się w piątkowy wieczór, początek spotkania o godz. 18.

Olimpia z GKS

GKS Bełchatów to dwunasty rywal żółto-biało-niebieskich w III-ligowych rozgrywkach. Elblążanie bardzo potrzebują punktów by oddalić się od strefy spadkowej. Rywal jest w nieco bardziej komfortowej sytuacji, bo ma na swoim koncie piętnaście punktów i znajduje się w środku ligowej stawki. Z żółto-biało-niebieskimi pożegnał się dotychczasowy trener Damian Jarzembowski. Czy to odbije się na grze elbląskiej drużyny? Sobotni mecz rozegrany zostanie na stadionie przy Agrykola, początek o godz. 14.

Silvant z Jeziorakiem

Przed piłkarzami ręcznymi Silvantu starcie z Aqua-Instal Jeziorak Iława. Obie drużyny mają za sobą pięć meczów, elblążanie wygrali dwa, iławianie natomiast cztery. Zespoły dzieli zatem sześć punktów. Mamy nadzieję, że podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca w sobotę zmniejszą dystans do Jezioraka. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, wstęp wolny.

Startuje III ligi siatkówki

Siatkarki Energi MKS Truso rozpoczynają rywalizację w III lidze. Pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny będzie Arka Volley Susz. Mecz zostanie rozegrany w hali III LO przy ul. Browarnej, wstęp dla kibiców jest wolny. Więcej o siatkówce kobiet pisaliśmy w tym artykule.

Gra IV liga

Przed naszymi IV-ligowcami 11. kolejka tych rozgrywek. W sobotę o godz. 13 rozpocznie się w Giżycku mecz Concordii z miejscowymi Mamrami. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii w niedzielę o godz. 15 na stadionie przy Skrzydlatej podejmą Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie, wstęp wolny.

Wyścigi w bikeparku

W niedzielę w bikeparku, który od kilku miesięcy funkcjonuje w Bażantarni, odbędzie się rowerowa impreza dla miłośników MTB. Główną atrakcją wyścigów będzie poducha MTB do bezpiecznego skakania na rowerze, a dla mniej odważnych mniejsza - do fikania koziołków. Impreza odbędzie się w godz. 12-16, najlepiej dotrzeć do bikeparku od strony schroniska dla zwierząt.

Truso z SMS

W niedzielę piłkarki ręcznej Energi MKS Truso podejmą SMS ZPRP II Płock. Rywal naszej drużyny do tej pory nie przegrał żadnego meczu i ma na swoim koncie osiem punktów. Elblążanki zgromadziły dwa oczka mniej i mamy nadzieję, że uda im się zmniejszyć ten dystans. Mecz zostanie rozegrany w hali przy u. Kościuszki, początek o godz. 17, wstęp wolny.

Koszykarze we Władysławowie

W 4. serii gier zawodnicy Energi Basketball Elbląg zagrają na wyjeździe z SMS PZKosz Władysławowo. Obie drużyny mają taki sam bilans, po jednym zwycięstwie i dwóch porażkach, zatem zgromadzili po cztery punkty. Liczymy na to, że kolejne dwa trafią na konto elblążan. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, początek o godz. 18.