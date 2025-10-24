Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą szczypiornistki Startu. Na stadionie przy ul. Skrzydlatej odbędą się IV-ligowe derby pomiędzy Olimpią II a Concordią. W hali przy al. Grunwaldzkiej przez trzy dni trwać będzie Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup.

Baltic Cup

Już w najbliższy piątek (24 października) Elbląg zamieni się w stolicę tańca - jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup potrwa od 24 do 26 października i połączy widowiskowe show taneczne z rywalizacją o mistrzowskie tytuły. Więcej informacji o wydarzeniu w tym artykule.

Halloweenowy parkrun

Przed nami już 236. edycja parkrun w Elblągu. Tym razem organizatorzy zapraszają na edycję halloweenową i zachęcają do kreatywnych przebrań lub zabrania ze sobą elementów kojarzących się z zabawą halloweenową. Tradycyjnie parkrun odbędzie się w parku Modrzewie o godz. 9:00, gdzie uczestnicy pokonają wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km.

Olimpia w Suwałkach

W 14. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z Wigrami. Wydaje się, że elblążan czeka ciężki mecz, bo rywal radzi sobie w tym sezonie całkiem nieźle. Gospodarz sobotniego pojedynku wygrał do tej pory sześć meczów, w tym cztery na własnym boisku, a w sumie ma na swoim koncie 21 punktów. Olimpia ma sześć oczek mniej. Mamy nadzieję, że nasza drużyna poprawi swój dorobek i awansuje w ligowej taeli. Początek meczu w Suwałkach o godz. 17.

IV-ligowe derby

Zdecydowanym faworytem w starciu rezerw żółto-biało-niebieskich z pomarańczowo-czarnymi jest Concordia. Zespoły znajdują się praktycznie na przeciwległych biegunach IV-ligowej tabeli, Concordia z dorobkiem 29 punktów jest liderem rozgrywek, Olimpia II ma zaledwie 6 oczek i zajmuje przedostatnie miejsce. Derbowy pojedynek zostanie rozegrany w niedzielę na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 13, wstęp wolny.

Start z Gnieznem

W 7. kolejce Orlen Superligi Kobiet Energa Start Elbląg podejmie drużynę Enea MKS Gniezno. Zapowiada się ciekawe i zacięte widowisko. Zespoły dzieli tylko jeden punkt, MKS zajmuje 4. miejsce, elblążanki natomiast 6. Liczymy na wygraną zespołu Magdaleny Stanulewicz i wskoczenia na czwartą pozycje. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki o godz. 18.

Piłkarki Truso w Poznaniu

Przed szczypiornistkami Truso pojedynek z KS Pyrki w Poznaniu. Teoretycznie elblążanki czeka łatwe zadanie, bowiem poznanianki okupują ostatnie miejsce w I-ligowej tabeli, mają na swoim koncie zaledwie dwa punkty. Podopieczne Marty Czapli są wiceliderem rozgrywek, do tej pory wygrały trzy mecze i raz przegrały. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę, początek o godz. 18.

Koszykarskie derby

II-ligowi koszykarze Energa Basketball mieli grać w Elblągu 25 października, ale przełożyli mecz na 5 listopada. To jednak nie znaczy, że kibice będą pozbawieni koszykarskich emocji. W niedzielę w SP 11 przy ul. Korczaka odbędą się III-ligowe derby między Energa Basketball a debiutującą w tych rozgrywkach Polonią Pasłęk, prawdopodobnie ze znacznym udziałem zawodników z II-ligowego składu Elbasketu. Wstęp wolny, początek o godz. 14.30.

Siatkarskie Truso w Olsztynie

Siatkarki elbląskiego Truso z przytupem zadebiutowały w III lidze gromiąc 3:0 Susz Arkę Volley. W sobotę o godzinie 16 podopieczne Dominika Sobczaka czeka kolejny sprawdzian - w Olsztynie zagrają z miejscowym Chemikiem.

Siatkarskie spotkanie na szczycie

Po trzech kolejkach Atak Elbląg jest liderem w III lidze siatkówki. Elblążanie dotychczas pokonali AZS UWM Olsztyn (3:0), SMS 4M Energy Działdowo (3:0) i Panoramę Kozłowo (3:2). W sobotę o 14:45 w Stawigudzie zmierzą się z wiceliderem - miejscowym Huraganem.