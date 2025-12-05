Sportowy weekend z portElem

W nachodzący weekend 20-lecie świętować będzie UKS „Szóstka”. W naszym mieście odbędzie się także Mikołajkowy Turniej Bokserski oraz rozegrane zostaną hokejowe derby Gdańska.

Mikołajkowy parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 242. edycja tego wydarzenia, tym razem mikołajkowa. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Koszykarze w Tarnowie Podgórnym

W 13. kolejce II-ligowych rozgrywek Energa Basketball zmierzy się na wyjeździe z Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne. Obie drużyny maja po dziewiętnaście punktów, z tym że tarnowianie rozegrali jedno spotkanie mniej. Zapowiada się ciekawe widowisko, początek sobotniej rywalizacji w Tarnowie Podgórnym o godz. 15.

Turniej bokserski

W sobotę w hali MOS przy ul. Kościuszki odbędzie się Mikołajkowy Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Elbląga organizowany przez KSW Tygrys. Zawodnicy wystartują w różnych kategoriach wiekowych, zaplanowano dziesięć walk, a oficjalne otwarcie imprezy przewidziano na godz. 16. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Dariusz Michalczewski. Wstęp dla widzów jest bezpłatny.

Hokejowe derby Pomorza

Fudeko Gas Gdańsk tegoroczny rok kalendarzowy zakończy rywalizacją z GKS Stoczniowiec Gdańsk. Na lodowisku „Helena” szykują się zatem hokejowe derby Pomorza. Pierwszy mecz obędzie się w sobotę o godz. 20, drugi natomiast dzień później o godz. 11. Bilety można zakupić na platformie abilet.pl

Jubileusz UKS „Szóstka”

W niedzielę na lodowisku „Helena" odbędą się obchody 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka" - jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów łyżwiarstwa i rolkarstwa figurowego w województwie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16:00, a w programie zaplanowano zarówno część oficjalną, jak i widowiskowe pokazy na lodzie. Wyjątkowym punktem wydarzenia będzie występ artystyczny duetu Justyna Plutowska & Jérémie Flemin, który zaprezentuje specjalnie przygotowany program.

Silvant w Obornikach

W swoim przedostatnim w tym roku meczu piłkarze ręczni Silvantu o punkty powalczą w Obornikach z tamtejszą Spartą. Elblążanie chcą pójść za ciosem, po tym jak pokonali wyżej notowany Morąg i zgarnąć kolejne trzy oczka. Obecnie Silvant i Spartę dzielą dwa punkty i mamy nadzieję, że nasza drużyna w niedzielę powiększy ten dystans. Początek spotkania w Obornikach o godz. 16.

Truso w Ustce

Przed piłkarkami ręcznymi Truso ostatni mecz pierwszej rundy, w którym zmierzą się na wyjeździe z SSPR Szczypiorniakiem Ustka. Oba zespoły w poprzednim sezonie rywalizowały w II lidze, a po awansie nieco lepiej spisują się elblążanki. Drużyny dzielą zaledwie cztery punkty, Truso będzie chciało zwyciężyć i utrzymać się na drugim miejscu w tabeli. Gospodynie z kolei liczą na zmniejszenie dystansu i awans pozycję wyżej. Niedzielny mecz w Ustce rozpocznie się o godz. 17.

Grają siatkarze

W 10. kolejce PlusLigi siatkarze Barkomu Każany Lwów zmierzą się na wyjeździe ze Skrą Bełchatów. Faworytem w tym meczu jest Skra, która do tej pory wygrała siedem meczów, a przegrała zaledwie dwa. Barkom z kolei zwyciężył trzykrotnie i sześciokrotnie schodził z boiska pokonany. Początek niedzielnego meczu w Bełchatowie o godz. 20.

Z kolei III-ligowy IKS Atak Elbląg w sobotę zagra w Olsztynie z Energą AZS UWM. Mecz rozpocznie się o godz. 12.