Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą piłkarze Olimpii oraz Concordii. Po kilku z rzędu wyjazdowych meczach, przed własnymi kibicami zagrają w końcu szczypiorniści Silvantu.

262. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 262. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Darterski weekend

Po raz kolejny do Elbląga przyjadą darterzy i darterki, by stanąć w szranki o miano najlepszej i najlepszego. Zmagania odbędą się w Hotelu Młyn na 20 stanowiskach w weekend 10-12 kwietnia. W piątek od godz. 18 rozgrywany będzie turniej rozgrzewkowy w parach. Dzień później od godz. 13 rywalizować będą kobiety i mężczyźni (panie zagrają o puchar firmy VAXEL). W niedzielę natomiast od godz. 11 panie i panowie zagrają o puchar firmy Car-nij-się KB Rent.

Gra IV liga

W 21. kolejce IV-ligowych rozgrywek obie elbląskiej drużyny miały zagrać przed własnymi kibicami, jednak na prośbę rezerw Olimpii mecz ze Stomilem został przeniesiony do Olsztyna. Zdecydowanym faworytem w tym starciu będzie Stomil, który chce awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Z kolei żółto-biało-niebiescy walczą o utrzymanie i punkty są im bardzo potrzebne. Sobotni mecz w Olsztynie rozpocznie się o godz. 16.

Kolejnym zespołem walczącym o awans do III ligi jest Concordia Elbląg, która w sobotę podejmie Pisę Barczewo. W pierwszej rundzie pojedynek pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną pomarańczowo-czarnych 5:1. Czy Elblążanie po raz kolejny zgarną komplet punktów, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz zostanie rozegrany bez udziału publiczności na boisku przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 18:15.

Mecz przyjaźni na Agrykola

Jeszcze nie opadły emocje po pucharowych starciu Olimpii w Olsztynie, a w niedzielę czekają nas kolejne, jednak zgoła inne. Tym razem na stadionie przy Agrykola odbędzie się spotkanie na które zapewne czeka większość fanów żółto-biało-niebieskich. Do Elbląga, wraz ze swoimi kibicami, przyjadą rezerwy Legii, zatem szykuje się ciekawe widowisko i na boisku i na trybunach. Warszawiacy są liderem III-ligowych rozgrywek, z przewagą aż 22 punktów nad Olimpią. W pierwszej rundzie pojedynek pomiędzy tymi zespołami zakończył się wygraną Legii 4:2. Liczymy na rewanż, aczkolwiek o punkty będzie bardzo trudno. Początek niedzielnego meczu o godz.15.

Silvant ze Szczypiorniakiem

Po czterech z rzędu meczach na parkietach przeciwników, piłkarze ręczni Silvantu w końcu zagrają przed własną publicznością. Trzy z tych spotkań Elblążanie przegrali i bardzo chcą przerwać złą passę. Okazję ku temu mają doskonałą, bo ich rywalem będzie zespół okupujące ostatnie miejsce w I-ligowej tabeli Szczypiorniak Olsztyn, który ma zaledwie jedno zwycięstwo na koncie. W pierwszej rundzie Silvant ograł rywala różnicą dziesięciu bramek. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 19, wstęp wolny.

Truso w Koszalinie

W przedostatniej kolejce I-ligowych rozgrywek piłkarki ręczne Truso mierzą się na wyjeździe z SPR AIR-TRANSFER.PL Koszalin. Zespoły obecnie dzieli osiem punktów, Truso ma ich 29, rywal natomiast 21. Elblążanki chcą po raz drugi w tym sezonie pokonać Koszalinianki, a zwycięstwo pozwoli im się umocnić na 3. miejscu w tabeli. Początek niedzielnego meczu w Koszalinie o godz. 16.