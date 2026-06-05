Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend 5. urodziny świętować będzie parkrun. W naszym mieście odbędzie się Memoriał pięściarski im. Władysława Budzińskiego oraz Finał Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Unihokeju o Puchar Bałtyku, a ostatni w tym sezonie mecz w Elblągu zagrają rezerwy Olimpii.

Turniej unihokeja

W sobotę i niedzielęw Elblągu rozgrywany będzie Finał Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Unihokeju o Puchar Bałtyku. Młodzi sportowcy rywalizować będą w hali SP nr 8, w hali IV LO, hali lodowiska Helena, a uroczyste rozpoczęcie i zakończenie odbędzie si w hali MOS przy ul. Kościuszki. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

5. urodziny parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 270. edycja tego wydarzenia, a to oznacza że elbląski parkun kończy 5 lat. Z tej okazji organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania, będzie ruch, będzie śmiech, będzie świetna atmosfera i oczywiście pyszny tort.

Gra IV liga

Do końca IV-ligowych rozgrywek pozostały do rozegrania jedynie dwie kolejki. W 29. serii gier pomarańczowo-czarni udadzą się do Mrągowa, gdzie zmierzą się z miejscową Mrągowią. Przypomnijmy, że Concordia nadal liczy się w grze o awans, jednak musi liczyć na potknięcia rywali z czuba tabeli. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii II w niedzielę rozegrają ostatni w tym sezonie mecz w Elblągu. Ich rywalem będzie DKS Dobre Miasto. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy Agrykola, początek o godz. 16. Wstęp wolny.

Turniej pięściarski

W niedzielę o godz. 14 w hali Atletikon przy ul. Agrykola odbędzie się turniej pięściarski V "Memoriał Wiesława Budzińskiego". Podczas niedzielnych walk w ringu zaprezentuje się grono zawodników elbląskiej Kontry o różnym przekroju wiekowym. W pięściarskich pojedynkach zobaczymy m.in. aktualnych medalistów mistrzostw Polski . Oprócz miejscowych zawodników w ringu zaprezentują się zawodnicy z województwa warmińsko- mazurskiego z klubów: Olympia Lidzbark Warmiński, Boxing Club Iława, LKS Kruszynka Braniewo oraz z klubu Brzostek Top Team Gdańsk. Wstęp na imprezę jest wolny.