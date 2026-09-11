Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu rozgrywki ligowe zainaugurują szczypiorniści Silvantu. Po raz pierwszy w naszym mieście odbędzie się Nightskating. Kolejny mecz rozegrają też piłkarze Olimpii.

284. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 284. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Przejazd rowerowy

Przed nami Europejski Tydzień Mobilności (ETM), który potrwa od 12 do 22 września. W sobotę w godzinach 11:00-15:00 trwać będzie Elbląski Dzień Bez Samochodu. Wydarzenie rozpocznie się od przejazdu ulicami Elbląga, który wystartuje o godz. 11 z Placu Jagiellończyka, a zakończy się festynem na torze Kalbar. Tam też rozstrzygnięta zostanie akcja Aktywne Miasta i konkursu dla szkół ,,Kartę rowerową mam, zasady ruchu znam”.

Olimpia z Pelikanem

Przed piłkarzami Olimpii mecz 8. kolejki III-ligowych rozgrywek. Rywalem naszej drużyny będzie Pelikan Łowicz, który radzi sobie w bieżącym sezonie dużo lepiej niż żółto-biało-niebiescy. Łowiczanie wygrali do tej pory cztery mecze, raz zremisowali i ponieśli dwie porażki. Elblążanie przegrali cztery razy, dwukrotnie zgarnęli komplet punktów i raz zremisowali. Zespoły dzieli sześć punktów i osiem miejsc w tabeli. Mecz Olimpii z Pelikanem zostanie rozegrany na boisku przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 16.

Concordia w Dobrym Mieście

Pomarańczowo-czarni w sobotę zmierzą się na wyjeździe z DKS Dobre Miasto. Wydaje się, że faworytem w tym meczu będzie Concordia, która po sześciu kolejkach ma dziewięć oczek więcej od rywala. Gospodarz meczu do tej pory wygrał tylko raz. Elblążanie natomiast czterokrotnie zgarnęli komplet punktów. Jakim rezultatem zakończy się pojedynek tych drużyn, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania w Dobrym Mieście o godz. 16.

Silvat rozpoczyna sezon

Piłkarze ręczni Silvantu sezon 2026/2027 zainaugurują przed własnymi kibicami. W sobotę w hali przy ul. Kościuszki podejmą młodych piłkarzy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Płocka i liczą na wsparcie swoich kibiców. Wstęp na mecz jest darmowy, jednak liczna osób na trybunach jest ograniczona do 299. Organizatorzy zachęcają by przybyć na mecz nieco wcześniej. Początek spotkania o godz. 17.

Pierwszy Nightskating w Elblągu

Nightskating to zorganizowany przejazd ulicami miasta, w godzinach wieczornych, który trwa około 2 godzin. Uczestniczą w nim rolkarze i rowerzyści. W Elblągu trasa przejazdu będzie wyglądać następująco: Galeria Ogrody - Ogólna - (w lewo) Legionów - Jana III Sobieskiego – Fromborska - Królewiecka - al. Piłsudskiego - Pkł. Dąbka - Niepodległośći - Marii Konopnickiej - Maurycego Beniowskiego-Pionierska - pkł. Dąbka - Teatralna - Browarna - Mazurska - al. Odrodzenia - meta Galeria Ogrody. Start o godz. 20.