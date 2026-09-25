Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarze Olimpii oraz szczypiorniści Silvantu. W niedzielę odbędzie się wielki finał tegorocznego cyklu „Grand Prix Amatorów na szosie - Rowerem przez Polskę”.

286. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 286. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Basketball w Bydgoszczy

Koszykarze Energi Basketball Elbląg w sobotę rozegrają pierwszy w tym sezonie mecz na wyjeździe. Niestety premierowy pojedynek nasza drużyna przegrała i w drugim starciu postara się zwyciężyć. Rywalem Elblążan będzie Astoria II Bydgoszcz, dla której będzie to pojedynek otwierający II-ligowe rozgrywki. Mecz zostanie rozegrany w Arenie Bydgoszcz, początek o godz. 13.

Olimpia z Lechią

W 10. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Zespoły w bieżącym sezonie radzą sobie podobnie i mają po 10 punktów na swoich kontach. Obie ekipy zwyciężyły trzykrotnie, pięć razy przegrały i raz podzieliły się punktami. Ta która wygra w sobotnie popołudnie, może awansować w ligowej tabeli nawet o kilka pozycji. Początek starcia na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 16.

Concordia w Barczewie

Przed pomarańczowo-czarnymi dwa mecze na boiskach rywali. W sobotę piłkarze Concordii udadzą się do Barczewa, gdzie zmierzą się z tamtejszą Pisą. Rywal radzi sobie w tym sezonie całkiem nieźle i po ośmiu meczach zgromadził czternaście punktów. Z kolei Elblążanie mają pięć punktów więcej i są pięć pozycji wyżej. Po ostatnim meczu nasza drużyna awansowała na drugie miejsce i tę pozycję będzie chciała utrzymać po sobotnim pojedynku. Mecz z Barczewie rozpocznie się o godz. 16.

Silvant z Mazurem

Silvant Handball Elbląg ma za sobą dwa pojedynki, oba zakończone zdobyciem punktów. Póki co Elblążanie mają ich pięć i w sobotę będą chcieli ten dorobek powiększyć. Trzecim rywalem naszej drużyny będzie Mazur Sierpc, który również rozgrywki rozpoczął bardo dobrze. Sierpczanie bardzo wysoko wygrali oba pojedynki i do Elbląga przyjadą z zamiarem kolejnego zwycięstwa. Nasza drużyna postara się ich zatrzymać i zgarnąć komplet punktów. Mecz zostanie rozegrany w sobotę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17. Wstęp dla kibiców jest darmowy, ograniczony jednak do 299 osób.

Rowerem po szosach Wysoczyzny Elbląskiej

W niedzielę w Elblągu odbędzie się wielki finał tegorocznego cyklu „Grand Prix Amatorów na szosie - Rowerem przez Polskę”. Uczestnicy wystartują sprzed hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 i będą zmagali się na trasach Wysoczyzny Elbląskiej. Organizatorzy spodziewają się na starcie około 120-130 uczestników. Więcej informacji o tym wydarzeniu w tym artykule.