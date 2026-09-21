Rowerem po szosach Wysoczyzny Elbląskiej

Już w najbliższą niedzielę (27 września) w Elblągu odbędzie się wielki finał tegorocznego cyklu „Grand Prix Amatorów na szosie – Rowerem przez Polskę”. Uczestnicy wystartują sprzed hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 i będą zmagali się na trasach Wysoczyzny Elbląskiej. Zapisy chętnych wciąż trwają.

Miasto Elbląg po raz trzeci będzie miało przyjemność gościć uczestników ogólnopolskiego cyklu „Grand Prix Amatorów na szosie – Rowerem przez Polskę”. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo – to właśnie w Elblągu, świętującym 780-lecie nadania praw miejskich, zostanie rozegrany ostatni etap całego cyklu, który rozpoczął się 18 kwietnia br. w Kleszczowie (woj. łódzkie).

Start i meta niedzielnych zawodów będą znajdowały się przy hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135. Uczestnicy mają do wyboru jedną z trzech tras: sportową o długości 110 km, rekreacyjną o długości 80 km oraz podróżniczą o długości 160 km. Start zawodów zaplanowano na godz. 11, a zapisy są otwarte do wyczerpania miejsc (więcej informacji o zapisach pod linkiem www.rajdydlafrajdy.pl/zapisy/).

- W tym roku zabieramy Was w kierunku północno-wschodnim – w stronę Tolkmicka i Fromborka, czyli do kolarskiego parku rozrywki zwanego Wysoczyzną Elbląską – informują organizatorzy rajdu. - Co prawda w głowach kręcić się nie powinno, ale nogi będą miały co robić! Na nudę nie ma co liczyć – bo gdzie nie spojrzeć, tam krajobrazy znakomicie współgrają z rytmem pedałowania. Na swojej trasie napotkacie łagodne i malownicze wzniesienia – czyli niezbyt trudne i regularne podjazdy, które po osiągnięciu wierzchołka zamieniają się w pyszne i zaskakująco dynamiczne zjazdy. Droga mija tak łatwo i przyjemnie, że po zakończeniu będziecie chcieli ją przejechać jeszcze raz – nawet jeśli nie od razu, to na pewno przy najbliższej okazji!

Organizatorzy spodziewają się na starcie około 120-130 uczestników.

- „Grand Prix Amatorów na szosie” organizujemy z myślą o miłośnikach kolarstwa i turystyki rowerowej – informują. - W naszym Cyklu jeździmy napędzani rowerową pasją. Dlatego bez względu na to, czy kręcimy rekreacyjnie, czy z nutą sportowej rywalizacji, to zawsze z poszanowaniem dla Współuczestników, w przyjaznej atmosferze i bez przesadnej „napinki”. Te Rajdy są dla Frajdy!

Więcej informacji o całym cyklu można znaleźć na stronie internetowej www.rajdydlafrajdy.pl.

Zawody organizowane przy wsparciu Gminy Miasto Elbląg.