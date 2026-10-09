Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczy piłkarki ręczne Truso, szczypiorniści Silvantu oraz piłkarze nożni Olimpii i Concordii.

288. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 288. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Truso z Pyrkami

Przed szczypiornistkami Truso zaległy mecz z 1. serii I-ligowych rozgrywek, w którym zmierzą się z KS Pyrki Poznań. Elblążanki mają za sobą jedno spotkanie, zakończone zwycięstwem, Poznanianki natomiast raz wygrały i raz przegrały. Mecz zostanie rozegrany w sobotę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 13:30. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Olimpia z Mławianką

W sobotę żółto-biało-niebiescy zmierzą się na boisku przy Skrzydlatej z Mławianką Mława. Oba zespoły są w podobnej sytuacji i znajdują się nad strefą spadkową. Mławianka ma na swoim koncie dziesięć punktów i zajmuje miejsce 15, Elblążanie natomiast mają trzy punkty więcej i są dwie pozycje wyżej. Wygrana naszej drużyny pozwoli jej awansować w ligowej tabeli i złapać nieco oddechu. Początek meczu o godz. 14.

Concordia ze Startem

Chwilę po zakończeniu meczu Olimpii na stadionie przy Krakusa rozpocznie się pojedynek Concordii ze Startem Nidzica. Zdecydowanym faworytem w tym starciu jest elbląska drużyna, która wygrała do tej pory siedem meczów, przegrała tylko jeden i dwukrotnie zremisowała. Sobotni rywal ma czternaście punktów mniej od pomarańczowo-czarnych i mamy nadzieję, że w najbliższej kolejce nie poprawi swojego dorobku. Początek meczu o godz. 16, wstęp wolny.

Koszykarze we Włocławku

W 4. kolejce II-ligowych rozgrywek Energa Basketball Elbląg zagra na wyjeździe z TKM Włocławek. Oba zespoły nie zaznały jeszcze w tym sezonie smaku zwycięstwa i obu bardzo zależy na pierwszej wygranej. Sobotni mecz we Włocławku rozpocznie się o godz. 15.

Start w Kaliszu

Po dwóch z rzędu zwycięstwach piłkarki ręczne Startu będą chciały kontynuować dobrą serię. Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie Szczypiorno Kalisz, które rozegrało do tej pory jedno spotkanie mniej od naszego zespołu. Kaliszanki odniosły jedno zwycięstwo, a przegrały dwa spotkania i zajmują 8. lokatę. Jakim rezultatem zakończy się ten pojedynek, dowiemy się w sobotni wieczór, początek meczu w Kaliszu o godz. 18.

Atak w Augustowie

W sobotę siatkarze Integracyjnego Klubu Sportowego zmierzą się na wyjeździe z Necko Augustów. Elblążanie na inaugurację II-ligi pokonali przed własną publicznością AZW UWM Olsztyn. Rywal ma już za sobą dwa spotkania i oba zakończone wygraną i jest liderem rozgrywek. Zespoły zmierzą się ze sobą w sobotę o godz. 17.

Silvant z Wybrzeżem

W 5. kolejce I ligi mężczyzn zawodnicy Silvant Handball podejmą w hali przy ul. Kościuszki Wybrzeże. Po czterech rozegranych meczach zespoły dzielą dwa punkty, Elblążanie mają ich pięć, Gdańszczanie natomiast trzy. Podopiecznym Mikołaja Kupca i Damiana Malandy bardzo zależy by wrócić na zwycięską ścieżkę i mają na to dużą szansę. Początek niedzielnego starcia o godz. 15, wstęp wolny.