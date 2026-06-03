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Sprawdź godziny otwarcia obiektów MOSiR w długi weekend

 Elbląg, MOSiR
MOSiR

Przed nami długi czerwcowy weekend, który dla wielu mieszkańców będzie okazją do aktywnego wypoczynku. Osoby planujące wizytę na Kalbarze czy w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powinny jednak wcześniej sprawdzić godziny funkcjonowania obiektów MOSiR, ponieważ w dniach 4–7 czerwca obowiązywać będą zmiany w harmonogramie.

Tor „Kalbar”

4 czerwca: czynny w godz. 12:00–20:50

5–7 czerwca: czynny w godz. 9:00–20:50

 

Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”

4 czerwca: czynne w godz. 14:00–22:00

5–7 czerwca: czynne w godz. 6:00–22:00

 

Kryta Pływalnia

4 czerwca: nieczynna

5 czerwca: czynna w godz. 15:00–22:00

6 czerwca: czynna w godz. 9:00–15:30

 

Lodowisko „Helena”

4 czerwca: nieczynne

5–6 czerwca: sesje na rolkowisku odwołane z powodu organizacji XXXI Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”.

 

Zachęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych. Życzymy mieszkańcom, udanego wypoczynku. Do zobaczenia na obiektach MOSiR!


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