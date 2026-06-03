Sprawdź godziny otwarcia obiektów MOSiR w długi weekend

MOSiR

Przed nami długi czerwcowy weekend, który dla wielu mieszkańców będzie okazją do aktywnego wypoczynku. Osoby planujące wizytę na Kalbarze czy w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powinny jednak wcześniej sprawdzić godziny funkcjonowania obiektów MOSiR, ponieważ w dniach 4–7 czerwca obowiązywać będą zmiany w harmonogramie.

Tor „Kalbar” 4 czerwca: czynny w godz. 12:00–20:50 5–7 czerwca: czynny w godz. 9:00–20:50 Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” 4 czerwca: czynne w godz. 14:00–22:00 5–7 czerwca: czynne w godz. 6:00–22:00 Kryta Pływalnia 4 czerwca: nieczynna 5 czerwca: czynna w godz. 15:00–22:00 6 czerwca: czynna w godz. 9:00–15:30 Lodowisko „Helena” 4 czerwca: nieczynne 5–6 czerwca: sesje na rolkowisku odwołane z powodu organizacji XXXI Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”. Zachęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych. Życzymy mieszkańcom, udanego wypoczynku. Do zobaczenia na obiektach MOSiR!

MOSiR