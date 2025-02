Sprawdź harmonogram nadchodzących imprez sportowych w Elblągu!

Elbląg to miasto, w którym nie brakuje wydarzeń sportowych przyciągających zawodników z całej Polski i zagranicy. Bieganie, pływanie i pokonywanie dmuchanych przeszkód, znajdą się propozycje dla zawodowców, ale również amatorów, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i rozpocząć przygodę ze sportem. Każda z tych imprez wyróżnia się grupą docelową, organizacją i dystansem, ale wspólnie są wizytówką miasta. Sezon startuje już w maju! Obejrzyj film promocyjny.

MEBLE Wójcik Ultra Wysoczyzna (9-10 maja)

W drugi weekend maja, w naszym mieście odbędzie się czwarta edycja imprezy biegowej Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. Z wymagającymi i widokowymi trasami Wysoczyzny Elbląskiej zmierzy się ponad 1000 biegaczy z całej Polski, którzy będą odkrywać uroki tej krainy, ale także rywalizować na pięciu dystansach. Najdłuższy z nich to Ryk Jelenia (80 km), a najkrótszy - Huk Sowy (6 km), czyli nowy dystans skierowany również dla początkujących. Biegacze przebiegną m.in. przez Bażantarnię, Jelenią Dolinę, Lasy Kadyńskie czy Szwajcarię Próchnicką. W ramach imprezy odbędzie się również biegowa rywalizacja dla dzieci na dystansach 200 m, 500 m, 1000 m. Na najmłodszych czekać będą również przygotowane przez organizatorów atrakcje. Szczegóły związane z wydarzeniem znajdują się na stronie www.ultrawysoczyzna.pl.

Bieg Piekarczyka (8 czerwca)

To już XVI edycja! Najbardziej rozpoznawalna impreza biegowa w Elblągu, która przyciąga zarówno amatorów, jak i wyczynowców. Zawodnicy rywalizują na trasie o długości 10 km, prowadzącej ulicami miasta, a dodatkową opcją jest bieg towarzyszący na 5 km. Najmłodsi uczestnicy mogą sprawdzić swoje siły w Mini Biegu Piekarczyka, który daje dzieciom okazję do sportowej zabawy i zdobycia pierwszego medalu. Dzieci i młodzież wystartują na dystansie dedykowanym odpowiedniej grupie wiekowej, od 50m do 600m. Start, meta oraz miasteczko imprezy zlokalizowane są w samym centrum, przy ulicy Teatralnej, co tworzy wyjątkową atmosferę miejskiego święta sportu. Trwają zapisy! Wszelkie informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie biegpiekarczyka.pl.

Garmin Triathlon i Aqua Speed Open Series (5-6 lipca)

W dniach 5-6 lipca na Starym Mieście czekają na nas emocje związane z pływaniem oraz triathlonem. W sobotę (05.07) w rzece Elbląg będą rywalizować pływacy w ramach Aqua Speed Open Water Series. Młodzi pływacy pokonają, w zależności od wieku, 100 metrów, 200 metrów lub 475 metrów. Osoby dorosłe będą rywalizować na trasach o długości 475 metrów, 950 metrów, 1,9 kilometra oraz 3,8 kilometra. Zapisy na to pływackie święto trwają na www.openwaterseries.pl. Dzień później, w ramach cyklu Garmin Triathlon Tour, do rywalizacji staną triathloniści. Impreza pod szyldem Garmina odbywa się w Elblągu cyklicznie od 9 lat i również w tym roku na starcie staną zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, którzy zmierzą się z dystansami 1/8 (475 m pływania – 22,5 km jazdy na rowerze – 5,25 km biegu), ¼ (950 m pływania – 45 km jazdy na rowerze – 10,5 km biegu) oraz ½ (1,9 km pływania – 90 km jazdy na rowerze – 21,1 km biegu). W imprezie będą mogli wziąć również najmłodsi, dla których odbędzie się rywalizacja biegowa. Szczegóły związane z Garmin Triathlon Tour znajdują się na stronie www.triathlontour.pl. Centrum zamieszania obu wydarzeń znajdować się będzie na Bulwarze Zygmunta Augusta.

Bażantarnia Jump&Run (7 września)

Nietypowy bieg, który łączy sportową rywalizację z ogromną dawką dobrej zabawy. Po raz czwarty uczestnicy pokonują trasę pełną wielkich, dmuchanych przeszkód, zlokalizowanych w malowniczej Bażantarni. Rywalizacja toczy się w trzech kategoriach: Junior, Family oraz Classic, dzięki czemu w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Poza samym biegiem organizowany jest festyn „Wybieram sport, nie nałogi”, podczas którego można zapoznać się z ofertą elbląskich klubów sportowych, a najmłodsi mogą wziąć udział w licznych animacjach i grach.

Bieg Nocny pod Gwiazdami (27 września)

Wydarzenie, które dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozwala na zupełnie nowe spojrzenie na sportową rywalizację. Trasa o długości 5 km prowadzi przez malowniczy teren Modrzewiny, a wyjątkowy klimat biegu tworzy nocna sceneria i rozgwieżdżone niebo. Na najlepszych zawodników w kategoriach kobiet i mężczyzn czekają statuetki, a wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymują pamiątkowe medale. Z całą pewnością podczas trzeciej edycji nie zabraknie dodatkowych atrakcji, które przyciągną nie tylko biegaczy.

Elbląski Bieg Niepodległości (11 listopada)

Elbląg nie zapomina o ważnych datach – 11 listopada zapraszamy do udziału w XI Biegu Niepodległości. Tegoroczna edycja zaskoczy biegaczy nie tylko swoją niepowtarzalną atmosferą, ale także… zmienioną trasą, która poprowadzi uczestników przez kluczowe punkty miasta, a także przez tereny, które będą stanowić nowe wyzwanie i dostarczą mnóstwo emocji. Tego dnia ulicami miasta pobiegną zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy, którzy chcą uczcić rocznicę odzyskania niepodległości w aktywny sposób.

Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Labo Sport, aby być na bieżąco z informacjami i szczegółami dotyczącymi zapisów.