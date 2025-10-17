Sprawdź się w rywalizacji w biegu lub marszu na orientację

Biegi na orientację zyskują coraz większą popularność. To aktywność fizyczna i intelektualna dla każdego. Będzie można się o tym przekonać osobiście podczas jesiennych zawodów w Parku Kajki w najbliższą niedzielę czyli 19.10 (start godz. 11.00). oraz w Parku Modrzewie 9.11. Zaprasza Elbląski Klub Orienteeringu Gryf Elbląg przy współpracy z Miastem Elbląg. Udział w zawodach jest bezpłatny.

To będzie także III i IV runda VI Spartakiady Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Elbląga w biegach na orientację. Organizatorzy zapraszają do rywalizacji elbląskich uczniów, a także osoby pełnoletnie i całe rodziny, które chciałby spróbować sił w tej dyscyplinie sportu.

Bieg na orientację polega na jak najszybszym pokonaniu trasy narysowanej na mapie łącznie z opisem Punktów Kontrolnych /PK/. Każdy PK oraz oznaczony w terenie lampionem czyli stojakiem z perforatorem i stacją czytnikową..

Zapisy chętnych będą przyjmowane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów (udział w zawodach jest bezpłatny).Już dzisiaj warto zarezerwować sobie czas.

Biegi na orientację to doskonała forma rekreacji i aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i dla osób w każdym wieku.

Zawody zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu SPORT-IDENT. Uczestnicy otrzymają chipy, które umożliwią rejestrację czasu przybycia na każdy PK poprzez stacje czytnikowe.,

Klasyfikacja generalna jest prowadzona w kilku kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-IV i klasy V-VIII (osobno chłopcy i dziewczęta), szkoły ponadpodstawowe (osobno chłopcy i dziewczęta), open kobiet, open mężczyzn oraz rodzinna. W ubiegłym roku klasyfikację drużynową wygrały: Szkoła Podstawowa nr 18 oraz II Liceum Ogólnokształcące.

Organizatorem Spartakiady jest Elbląski Klub Orienteeringu Gryf Elbląg. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Elbląg. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie: ekogryf.pl. Także klasyfikacje indywidualną oraz drużynową. Warto tam zajrzeć, aby wiedzieć, ile ma się punktów, aby powalczyć w III i IV rundzie i wywalczyć miejsce na podium. Regulamin zawodów zostanie wysłany mailem do wszystkich szkół.

Zapraszamy serdecznie. Życzymy miłych wrażeń.