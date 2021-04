Sprawdzian na cztery z plusem

W sobotę w hali elbląskiego Atletikonu rywalizowali najlepsi ciężarowcy z województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo dobrze zaprezentował się Tomasz Talewicz z LUKS Meyer, który poprawił swoje rekordy życiowe. Zobacz zdjęcia z zawodów.

Na Mistrzostwa Warmii i Mazur w podnoszeniu ciężarów przyjechało 26 zawodników z czterech klubów naszego województwa. Wśród nich znalazło się też czterech uczestników obozu kadry narodowej w Cetniewie, którzy tam rywalizują o miejsce w reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy Juniorów.

Z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że tegoroczny sezon jest dość specyficzny ze względu na pandemię. Sobotnie mistrzostwa były pierwszymi zawodami w tym sezonie. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią różnie wyglądał też cykl treningowy poszczególnych zawodników.

- Te zawody powinny się odbyć na przełomie stycznia i lutego. Wtedy jesteśmy na innym etapie treningu – mówił Grzegorz Rajkowski, trener i prezes elbląskiego LUKS Meyer.

- Mimo to poziom jest bardzo wysoki - podkreślił Dominik Rajkowski, zawodnik LUKS Meyer Elbląg.

Gospodarzy reprezentowało czworo zawodników: Tomasz Talewicz (kadra narodowa) w wadze do 102 kg w kategorii do lat 17, Dominik Rajkowski w wadze do 96 kg w kategorii młodzieżowców, Daniel Piwowarczyk w wadze do 67 kg w kategorii do lat 15 oraz Kacper Wężyk w wadze do 89 kg w kategorii do lat 15.

Bardzo udanie zaprezentował się elbląski „eksportowy” ciężarowiec Tomasz Talewicz, który w hali Atletikonu poprawił swoje rekordy życiowe. Rwanie elblążanin zakończył wynikiem 124 kg (trzy próby zaliczone: 118 kg, 121 kg, 124kg), podrzut: rozpoczął od 147 kg (zaliczony), w drugiej próbie udanie zaatakował 153 kg. W trzeciej elblążan zmierzył się 156 kg, tej próby niestety nie zaliczył.

- Występ się udał, poprawiłem swoje rekordy życiowe. W rwaniu ze 118 do 124 kg, w podrzucie do 153 kg. Nastawiałem się na bicie tutaj moich życiówek – podsumował swój występ Tomasz Talewicz.

Dominik Rajkowski nie był do końca zadowolony ze swojego występu Elblążanin w swojej wadze i kategorii rywalizował z Kacprem Waćkowskim ze Zjednoczonych Olsztyn. Chociaż bardziej właściwym byłoby określenie, że obaj startowali w tej samej wadze. Olsztynianin zakończył zawody z wynikiem 210 kg w dwuboju (rwanie: 90kg, podrzut: 120 kg). Elblążanin rwanie rozpoczął od 120 kg, drugą próbę przy 124 kg spalił. Ale z tym ciężarem poradził sobie przy trzecim podejściu. W podrzucie elblążanin poradził sobie kolejno ze 155 kg, 165 kg. W trzeciej próbie uległ dopiero pod ciężarem 170 kg. To ostatecznie dało mu 289 kg w dwuboju.

- Średni start. Trudno było się przygotować ze względu na zobowiązania zawodowe. Zabrakło też trochę więcej odpoczynku. Praktycznie byłem cały czas w pracy, a potem na treningu. Może zabrakło świeżości – mówił Dominik Rajkowski po swoim występie.

Rozpoczynający swoją przygodę na pomoście najmłodsi podopieczni Grzegorza Rajkowskiego również zaprezentowali się z dobrej strony. W swojej wadze (do 67 kg) Daniel Piwowarczyk rywalizował z dwoma zawodnikami Nidy Nidzica. Pojedynek miał bardzo ciekawy przebieg. Paweł Ściślewski zakończył zmagania wynikiem 78 kg w dwuboju. Ale już Antoni Świecik powalczył z elblążaninem.

Pierwsze podejście do rwania: olsztynianin: 40 kg, elblążanin 42 kg. W drugiej próbie obaj „palą” - Antoni Świecik 42 kg, Daniel Piwowarczyk 45 kg. Trzecie podejście: olsztynianin nie zalicza 44 kg, elblążanin podnosi 45 kg. Przed podrzutem podopieczny Grzegorza Rajkowskiego ma pięć kilogramów przewagi. Podrzut pierwszy rozpoczyna olsztynianin zaliczając 50 kg. Elblążanin odpowiada 52 kg. W drugim podejściu obaj zaliczają 55 kg. W trzecim obaj chcą zmierzyć się z ciężarem 58 kg. Olsztynianin zalicza, elblążanin „pali”. Ale to oznacza zmniejszenie różnicy do 2 kg i tym sposobem Daniel Piwowarczyk wygrywa swoją wagę wynikiem 100 kg. Antoni Świecik podniósł 98 kg.

Czwarty z zawodników LUKS Meyer – Kacper Wężyk w swojej wadze do 89 kg rywalizował z przebywającym na obozie kadry narodowej Michałem Jaworskim z Nidy Nidzica. Elblążanin nie był w stanie nawiązać walki z rywalem, ale jego występ należy ocenić jako udany. W rwaniu podopieczny Grzegorza Rajkowskiego zaliczył 70 i 74 kg, poległ na 77 kg. W podrzucie pierwszej próby 86 kg nie zaliczył. Dwa kolejne podejścia były już udane: 86 kg i 90 kg. Wynik w dwuboju: 164 kg.

- Te zawody można potraktować jako sprawdzian. Jeżeli miałbym wystawić ocenę, to tak na cztery plus. U niektórych zawodników można jeszcze coś poprawić, wprowadzić zmiany w treningu, tak aby forma na docelowych zawodach była wyższa – podsumował zawody Grzegorz Rajkowski.

Wyniki elblążan:

Daniel Piwowarczyk (do 67 kg, do lat 15): 100 kg w dwuboju (rwanie: 74 kg; podrzut: 90 kg), punkty wg tabeli Sinclaira: 140,9

Kacper Wężyk (do 89 kg, do lat 15): 164 kg w dwuboju (rwanie: 45 kg; podrzut: 55 kg), punkty wg tabeli Sinclaira: 191,3

Tomasz Talewicz (do 102 kg, do lat 17): 277 kg w dwuboju (rwanie: 124 kg; podrzut: 153 kg), punkty wg tabeli Sinclaira: 294,6

Dominik Rajkowski (do 96 kg, młodzieżowcy): 289 kg w dwuboju (rwanie: 124 kg; podrzut: 165 kg), punkty wg tabeli Sinclaira: 329,5