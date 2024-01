Srebrna Kamila

Wychowanka elbląskiego Orła, Kamila Stormowska, wywalczyła srebrny medal na odbywających się w Gdańsku Mistrzostwach Europy w short tracku. Elblążanka na drugim stopniu podium stanęła razem z drużyną w sztafecie mieszanej.

W Gdańsku odbywają się Mistrzostwa Europy w short tracku. W reprezentacji Polski startuje wychowanka Orła Elbląg - Kamila Stormowska. Dziś (14 stycznia) elblążanka wywalczyła srebrny medal w sztafecie mieszanej. Obok elblążanki w srebrnej drużynie pojechali: Nikola Mazur, Michał Niewiński oraz Diane Sellier.

W ćwierćfinale biało - czerwoni zajęli drugie miejsce za Belgią i przed Chorwacją. W półfinale... było podobnie. Znów lepszy od polskiej drużyny okazał się zespół belgijski. Gospodarze za plecami zostawili drużyny chorwacką i francuską. Ale drugie miejsce w tym biegu dało awans do finału A.

A tam... doszło do kolejnego w tej konkurencji polsko - belgijskiego pojedynku. Do trzeciej zmiany biało-czerwoni toczyli zacięty bój z Belgami o brązowy medal. Prowadziła Holandia przed Włochami. Jadący na czwartej zmianie Michał Niewiński wyprzedził Belga, a na ostatnich metrach upadł jeden z zawodników włoskich. I tym sposobem nasza reprezentacja wywalczyła srebrny medal. Do pierwszej Holandii biało-czerwonym zabrakło 0,009 sekundy (czas przejazdu w finale: 2,41,285 minuty). Brązowy medal dla Belgii.

Kamila Stormowska na gdańskich mistrzostwach wywalczyła również trzy czwarte miejsca: w sztafecie kobiet oraz indywidualnie na 500 i 1000 metrów. W biegu na 1500 metrów udział zakończyła na półfinale.

Kamila Stormowska swoją przygodę ze sportem zaczynała w Orle Elbląg. Jej pierwszym trenerem był Ireneusz Borowiecki.