Srebrny Tygrys

Nikodem Kozak z KSW Tygrys zdobył srebrny medal na mistrzostwach Polski Juniorów w wadze do 80 kilogramów. W finale uległ 0:5 obrońcy tytułu Sebastianowi Kuszowi.

Doświadczenie wzięło górę – tak w skrócie można opisać przebieg finałowej walki Mistrzostw Polski Juniorów w boksie w wadze do 80 kilogramów. Z jednej strony pięściarz elbląskiego Tygrysa – Nikodem Kozak, który swoją przygodę z boksem rozpoczął rok temu. A z drugiej doświadczony uczestnik m.in. Młodzieżowych Mistrzostw Świata Sebastian Kusz, który bronił złota z poprzednich mistrzostw.

Obrońca tytułu kontrolował walkę od początku do końca. Ale trzeba przyznać, że elblążanin miał swoje przebłyski. Ostatecznie jednak to Sebastian Kusz wygrał 5:0 finałową walkę i obronił mistrzowski tytuł. Elblążaninowi „na pocieszenie” przypadło srebro, co jest największym sukcesem w karierze podopiecznego Patryka Bursztynowicza.