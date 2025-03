Srebro Adriana Durmy

Kick boxer Silvant Kajak Elbląg Adrian Durma wywalczył srebrny medal na turnieju Pucharu Świata, który odbył się we Włoszech. Warto wspomnieć, że elblążanin startował w wyższej wadze do 79 kg.

- Turniej we Włoszech jest turniejem zbliżonym do poziomu mistrzostw świata, znaleźć się tu w ósemce zawodników jest już dużym wyróżnieniem. Kategoria do 79 kg jest dla mnie nową, wcześniej startowałem w kategorii do 74 kg, jest to spory przeskok i muszę dopracować jeszcze parę rzeczy. Pomimo zmiany wagi i tak jestem w światowej czołówce, to mnie bardzo cieszy. Przede mną mocny sezon startowy a to dopiero początek. Na koniec marca czeka mnie Puchar Polski Wojska Polskiego I Służb Mundurowych gdzie będę reprezentował Państwową Straż Pożarną w Elblągu – mówi Adrian Durma z Silvant Kajak Elbląg.

Elblążanin wystartował w formule Light Contact w wadze do 79 kg. Stoczył 5 walk, w drodze do finału pokonał zawodników z Kazachstanu, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Austrii. W finale uległ przeciwnikowi z Wielkiej Brytanii po zaciętym i mocnym pojedynku. Jest to kolejny świetny występ naszego zawodnika. Włoski Puchar Świata to jeden z największych i prestiżowych turniejów na świecie, który przyciąga najlepszych zawodników z całego świata.