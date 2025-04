Srebro Adriana Durmy

Adrian do finału stoczył cztery walki i wszystkie wygrał z jednogłośnie na punkty. W walce półfinałowej stoczył ciężki bój z aktualnym mistrzem Polski fullcontact i brązowym medalistą mistrzostw Europy Rafałem Dobiesem, który był przez wielu uważany za przedwczesny finał i najlepszy pojedynek mistrzostw, z którego Adrian wyszedł zwycięsko wysoko na punkty. Piąta finałowa walka była walką bardzo kontrowersyjną ze względu na przebieg i wynik 2:1 dla przeciwnika.

- To były niezbyt udane mistrzostwa dla mnie. Stoczyłem łącznie 5 walk, dwie bardzo ciężkie. Najcięższą walkę jaką stoczyłem to walka o wejście do finału z Rafałem Dobiesem. Bardzo twarda i męska do samego końca. Rafał to utytułowany przeciwnik i bardzo zawzięty. Takie pojedynki dla mnie to bardzo cenny skalp. Final pozostawia wiele do życzenia, który skończył się dla mnie wynikiem 2:1. Jedynie co mogę powiedzieć, to, że nie zgadzam się z tym wynikiem. Przede mną chwila odpoczynku i musze pracować do kolejnych wyzwań - mówi Adrian Durma.