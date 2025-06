Srebro elblążan w Pucharze Tymbarku

Mają 10 lat i pierwszy raz w życiu zagrali na Stadionie Śląskim. Drużyna ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju Pucharu Tymbarka.

Piątek (6 czerwca), kilkanaście minut po godzinie 10. Na Stadionie Śląskim zaczyna się finałowy mecz Pucharu Tymbarka do lat 10. W seledynowych koszulkach drużyna SMS Wrocław, w żółtych... młodzi elblążanie ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzeni przez trenera Konrada Wasilewskiego.

Walka trwa, niestety dobra passa elblążan na tym turnieju zostaje brutalnie przerwana. Mistrz województwa dolnośląskiego jest bardziej skuteczny pod bramką i finał kończy się porażką elblążan 0:5. Wynik nie odzwierciedla jednak tego, co działo się na boisku. Elblążanie mieli swoje sytuacje, imponowali pomysłem na grę. W drużynie SSP 3 warto zwrócić uwagę na Krzysztofa Gadaja (i nie tylko ze względu na charakterystyczną fryzurę). Nie zdziwimy się, jeżeli wkrótce elblążanina zobaczymy w jednej z topowych akademii piłkarskich w Polsce. Finałów młodzi elblążanie jeszcze wiele rozegrają, dziś wstydu nie przynieśli.

Awans na Stadion Śląski młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 3 wywalczyli w Biskupcu podczas finału wojewódzkiego. Dzięki temu zagrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wczoraj (5 czerwca) wywalczyli awans do ścisłego finału ogólnopolskiego Pucharu Tymbarku.

W grupie finałowej zmierzyli się z drużyną Szkoły Podstawowej w Modlnicy (woj. małopolskie), Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowy (woj. śląskie) oraz Gminy Rozprza (woj. łódzkie). Zaczęło się... od straconej bramki w pierwszym meczu z Gminą Rozprza. Elbląskiego bramkarza pokonał Łukasz Burkin. Chłopaki z elbląskiej „Trójki“ nie mieli nic do stracenia. Najpierw wyrównał Krzysztof Gadaj, potem Julian Janaczek dał elblążanom prowadzenie, a wynik spotkania ustalił Wiktor Nowak.

Drugi mecz elblążan z drużyną z częstochowskiej SP 21 to popis strzelecki Krzysztofa Gadaja, który trzy razy wpisał się na listę strzelców Jednego gola dołożył Nikodem Serafin. Elblążanie stracili tylko jedna bramkę . Trzeci mecz to trzecie zwycięstwo podopiecznych trenera Konrada Wasilewskiego. Co prawda to drużyna z SP w Modlnicy pierwsza wyszła na prowadzenie. Elblążanie wzięli się za odrabianie strat. Do wyrównania doprowadził Krzysztof Gadaj, Wiktor Nowak wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie, dwie bramki dołożył Michał Stańczyk. Drużyna z Małopolski odpowiedziała drugim golem Jerzego Jastrzębia. A potem dwa gola dołożył Natan Nowocin i chłopaki z Elbląga z kompletem punktów awansowali do fazy pucharowej.

Na tym etapie elblążanie wykazali się zimną krwią i nerwami ze stali. Oba spotkania zakończyły się remisami i konkursami rzutów karnych. A te lepiej wykonywali podopieczni Konrada Wasilewskiego. W ćwierćfinale elblążanie trafili na SMS Iglopol Dębica (woj. podkarpackie) Po bramkach Krzysztofa Gadaja i Michała Stańczyka elblążanie prowadzili 2:0. Piłkarze z Dębicy zdołali wyrównać. Mecz skończył się wynikiem 2:2. Rzuty karne lepiej (4:3) wykonywali elblążanie i to oni awansowali do półfinału.

A tam czekała drużyna STO Rembertów (woj. mazowieckie). Piłkarze walczyli, ale w tym spotkaniu bramkarze obu zespołów byli niepokonani. W regulaminowym czasie gry 0:0, drugi w tym turnieju konkurs rzutów karnych dla elblążan. I drugi zwycięski, elblążanie trafili 3, rywale 1 i nadszedł czas na wielki finał.

Wyniki SSP nr 3:

vs Gmina Rozprza 3:1

vs SP 21 Częstochowa 4:1

vs SP 21 Modlnicy 6:2

vs SMS Iglopol Dębica 2:2, karne 4:3 (ćwierćfinał)

vs STO Rembertów 0:0, karne 3:1 (półfinał)

vs SMS Wrocław 0:5 (finał)

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3: Oleksandr Reva, Szymon Brodziak, Krzysztof Gadaj, Kuba Jakubiak, Julian Janaczek, Fabian Karwacki, Wiktor Nowak, Natan Nowocin, Nikodem Serafin, Michał Stańczyk