Srebro elblążanki na Mistrzostwach Europy

Wychowanka elbląskiego Vikinga, Iga Wojtasik wraz z Andżeliką Wójcik i Karoliną Bosiek wywalczyły srebrny medal na Mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim. Polki stanęły na podium w drużynowym sprincie.

W holenderskim Heerenveen odbywają się mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkich. Jedną z reprezentantek Polski jest wychowanka Vikinga Elbląg - Iga Wojtasik. Już pierwszy dzień zawodów przyniósł elblążance medal. Reprezentacja Polski w składzie Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik oraz Karolina Bosiek uplasowała się na drugim miejscu w sprincie drużynowym.

W sprincie drużynowym o miejscu decyduje czas przejazdu. W swoim przejeździe Polki uzyskały czas 1,28,06 minuty i o blisko sekundę pokonały Norweżki. Ze względu na udział tylko pięciu drużyn zwycięstwo nad Skandynawkami dawało Polkom medal. Wcześniej samotnie pojechały Czeszki, ale one nie liczyły się w walce o medale. W ostatniej parze jechały Holenderki (aktualne liderki Pucharu Świata) i Niemki. Holenderki w połowie trzeciego okrążenia wysunęły się na prowadzenie i nie oddały go już do mety. Ostatecznie przyjechały o 0,7 sekundy szybciej niż Polki i to gospodyniom wręczono złote medale. Brązowy medal dla Norweżek.

Przypomnijmy, że na ostatnich mistrzostwach Europy Polki również zdobyły srebrny medal. W porównaniu z tamtą drużyną w Heerenveen. doszło do jednej zmiany - Kaję Ziomek zastąpiła Iga Wojtasik.

Iga Wojtasik swoją przygodę z łyżwiarstwem szybkim rozpoczęła w Vikingu Elbląg. Jej pierwszym trenerem był Ryszard Białkowski.