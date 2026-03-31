Srebro i powołanie do reprezentacji

Oskar Banasik, zawodnik Elbląskiego Klubu Karate wywalczył srebrny medal na Mistrzostwach Polski w kickboxingu. Sukces zaowocował powołaniem do reprezentacji Polski.

W weekend w Kołobrzegu odbywały się Mistrzostwa Polski w kickboxingu w formule Full Contact. Z bardzo dobrej strony pokazał się zawodnik Elbląskiego Klubu Karate Oskar Banasik. Podopieczny trenera Piotra Lichocińskiego do domu wrócił ze srebrnym medalem.

Elblążanin trzy walki skończył przed czasem. Jego sukces został dostrzeżony przez sztab reprezentacji i Elblążanin został powołany do kadry narodowej.