Stalowi koszykarskim liderem

W dziewiątym turnieju WAiTW Grand Prix w koszykówce 3x3 poznaliśmy nowego lidera rozgrywek. O zwycięstwo w trwającym sezonie walczą dwie ekipy, ale na tę chwilę pierwsze miejsce zajmują Stalowi, którzy wyprzedzili ABC. A już wkrótce wielki finał imprezy. Zobacz zdjęcia.

Na boisku w hali Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu spotkało się 8 drużyn. Zostały one podzielone na dwie grupy, w których obowiązywał system gier „każdy z każdym”. Najlepsze ekipy z każdej z grup zagrały później ze sobą o zwycięstwo w turnieju. O kolejne miejsca toczyła się analogiczna rywalizacja.

W grupie A o pole position Żniwiarze ograli lidera rozgrywek ABC 21:18, co będzie miało wpływ na najważniejsze rozstrzygnięcia. Druga grupa zakończyła się trumfem Stalowych i to oni pokonali Żniwiarzy w finale turnieju 17:13. To sprawiło, że wyprzedzili ABC w głównej klasyfikacji cyklu o 4 punkty.

Sprawa jest więc dla nich jasna, ponieważ tej drużynie, aby zdobyć złote medale, wystarczy tylko wygrać finałowy turniej, który odbędzie się 29 marca w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy al. Grunwaldzkiej. Co ciekawe, ABC, mimo słabszego występu w dziewiątej serii pojedynków, do mistrzostwa także potrzebuje wygranej w ostatnim turnieju. Na parkiecie będą więc ogromne emocje.

Sponsorem rozgrywek jest firma WAiTW.