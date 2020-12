Start zwycięzcą turnieju

W drugim dniu Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet pod patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, szczypiornistki Startu Elbląg pokonały ostatniego rywala Arkę Gdynia 30: 19.Tym samym zespół Andrzeja Niewrzawy zajął pierwsze miejsce w turnieju. Zobacz zdjęcia.

Pierwszego dnia turnieju zostały rozegrane cztery spotkania. Piłkarki EKS wysoko pokonały zarówno KS Kościerzyna jak i MKS PR Urbis Gniezno i o zwycięstwo w turnieju miały walczyć z gdyńską Arką. Zdecydowanym faworytem tego starcia był zespół Andrzeja Niewrzawy, chociaż na początku spotkania walka była wyrównana. Gospodynie przystąpiły do tego spotkania w zaledwie jedenastoosobowym składzie, zabrakło Nikoli Szczepanik, Joanny Wagi, Justyny Świerczek oraz Hanny Yashchuk. Ostatnia ze wspomnianych zawodniczek w styczniu przejdzie zabieg operacyjny kolana.

Wynik meczu otworzyła Alicja Pękala, która w całym spotkaniu pokazała się z niezłej strony. Rozgrywająca, grająca obecnie na pozycji skrzydłowej, kończyła kontrataki, kilka razy przechwyciła piłkę i w sumie zdobyła sześć goli. Gdynianki rozpoczęły spotkanie od mocnej obrony i w w 6. minucie prowadziły 3:2. W kolejnych akcjach aktywna przed polem bramkowym była Katarina Bojcić, rozgrywające dogrywały do niej i Start wyszedł na prowadzenie. Między słupkami dobrze radziła sobie Magdalini Kepesidou, a jej koleżanki powiększały przewagę. Nieco problemów miały gospodynie przy oddawaniu rzutów bieżnych, te łatwością wyłapywała bramkarka Arki. Kilkukrotnie udało się za to trafić z drugiej linii. Do przerwy Start odskoczył na sześć goli (16:10).

Pierwsze minuty drugiej odsłony zawodów należały do Aliony Shupyk, która najpierw przerwała kontrę rywalek, chwilę później trafiła do siatki, a w kolejnej akcji przechwyciła piłkę. W 38. minucie elblążanki powiększyły przewagę już do dziesięciu bramek. Gospodyniom przydarzył się mały przestój, w trakcie którego gdynianki zdobyły trzy gole z rzędu. Niemoc przerwała Milica Rancić, wykorzystując rzut karny. Elbląska skrzydłowa trzykrotnie w tym spotkaniu stawała na linii 7. metra, wszystkie próby zamieniła na bramki. Kilka piłek odbiła Wioleta Pająk, udało się też kilka razy zablokować rzuty piłkarek SPR. Największe prowadzenie Startu w tym meczu wynosiło dwanaście goli, ostatecznie skończyło się na jedenasty trafieniach (30:19).

EKS Start Elbląg - SPR Arka Gdynia 30:19 (16:10)

Start: Kepesidou, Pająk - Rancić 7, Pękala 6, Stapurewicz 5, Bojcić 3, Shupyk 3, Cygan 2, Agović 2, Choromańska 1, Gędłek 1.

Wyniki wszystkich meczów:

EKS Start Elbląg - KS Kościerzyna 41:23 (18:10)

EKS Start Elbląg - MKS PR Urbis Gniezno 39:16 (17:11)

SPR Arka Gdynia - MKS PR Urbis Gniezno 22:21 (11:12)

SPR Arka Gdynia - KS Kościerzyna 34:28 (16:16)

KS Kościerzyna - MKS PR Urbis Gnieno 25:22 (10:15)

EKS Start Elbląg - SPR Arka Gdynia 30:19 (16:10)

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. EKS Start Elbląg - 3 zwycięstwa

2. SPR Arka Gdynia - 2 zwycięstwa

3. KS Kościerzyna - 1 zwycięstwo

4. MKS PR Urbis Gniezno - brak zwycięstw

Najlepszą bramkarką turnieju wybrano Magdalini Kepesidou. Królową strzelczyń (19 bramek) została Milica Rancić. MVP turnieju wybrano Matylda Mielewczyk (Arka Gdynia).

Elblążanki wrócą do ligowego grania 9 stycznia, kiedy to zagrają w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem.

