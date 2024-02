Startowe potyczki

Ferie zimowe zbliżają się ku końcowi. W czwartkowe popołudnie (1 lutego) odwiedziliśmy młode talenty podczas ich ostatniego spotkania z piłkarkami ręcznymi Startu. Kto się lepiej bawił? Zobacz zdjęcia.

Ferie ze Startem to inicjatywa trenerek i trenerów Energi MKS Truso oraz Iwony Hirko zajmującej się działaniami marketingowymi w Starcie. W sumie odbyło się pięć spotkań, na których adepci piłki ręcznej mogli bliżej poznać zawodniczki grające w Orlen Superlidze Kobiet. Mali szczypiorniści z Truso oraz Akademii Piłki Ręcznej Handballowy Elbląg pod czujnym okiem trenerów aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Wczoraj (1 lutego) odwiedziliśmy ich w hali przy ul. Kościuszki, gdzie zajęcia prowadziła Marta Czapla i Aleksandra Garczarczyk.

- Pracujemy, szukamy nowych talentów do zespołu. Na zajęciach pojawiły się nowe dzieci, niestety nie za dużo. Zaprosiliśmy dziewczyny ze Startu, bo to wielka rzecz dla tych dzieci. To bardzo fajna inicjatywa. Dzieciaki są prawie na każdym meczu i chcieliśmy trochę bardziej zbliżyć je z drużyną. Spotkanie z zawodniczkami, rozmowa, pogranie z nimi, to dla nich bardzo dużo i mówię to też z własnego doświadczenia, gdy chodziłam na takie zajęcia w młodości - powiedziała była zawodniczka Startu, a teraz trenerka w Truso Aleksandra Garczarczyk.