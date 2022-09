Startują ligi MOSiR – futbol i siatkówka

Lubisz siatkówkę lub piłkę nożną na Orliku? Zbierz drużynę i graj z nami w amatorskich ligach MOSiR. Już niebawem rozpoczną się rozgrywki, a zapisy trwają do środy (28 września). Zostało już tylko kilka miejsc, więc dołącz do naszej zabawy jak najszybciej. Dla najlepszych będą nagrody, medale i puchary.

Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD

Rusza XII edycja tych rozgrywek. Gramy na elbląskich Orlikach. Spotkania trwają 2×15 minut i prowadzą je licencjonowani sędziowie. Planowany system rozgrywek to klasyczna liga z fazą pucharową, która pozwoli większości drużyn walczyć o nagrody. Zgłoszenia do 28.09 za pomocą formularza Google tutaj. Wpisowe 450 zł. Szczegóły tutaj.

Awangarda Volley Liga

Siatkówka to popularna dyscyplina, także w Elblągu. Warto połączyć przyjemną sportową zabawę, z rywalizacją o nagrody i dołączyć do rozgrywek. Spotkania toczą się przez trzy sety, a gramy je na boiskach w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Tutaj także obecni są sędziowie. Zgłoszenia do 28.09 za pomocą formularza Google tutaj. Wpisowe 450 zł. Szczegóły tutaj.

Informujemy, że limit drużyn na ligę koszykówki 3x3 został osiągnięty. O udziale drużyn decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Szczegóły rozgrywek będą podane na stronie.