Startują ligi MOSiR – futbol, siatkówka, kosz 3x3

Graj z nami w amatorskich ligach MOSiR. Lubisz siatkówkę, koszykówkę 3×3 lub piłkę nożną na Orliku? Zbierz drużynę znajomych, przyjaciół lub kolegów ze szkoły, pracy i dołącz do naszej zabawy. Dla najlepszych będą nagrody, medale i puchary. Zapisy do 26 września.

Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD

Rusza XII edycja tych rozgrywek. Gramy na elbląskich Orlikach. Spotkania trwają 2×15 minut i prowadzą je licencjonowani sędziowie. Planowany system rozgrywek to klasyczna liga z fazą pucharową, która pozwoli większości drużyn walczyć o nagrody. Zgłoszenia do 26.09 za pomocą formularza Google tutaj. Wpisowe 450 zł. Szczegóły tutaj.

Awangarda Volley Liga

Siatkówka to popularna dyscyplina, także w Elblągu. Warto połączyć przyjemną sportową zabawę, z rywalizacją o nagrody i dołączyć do rozgrywek. Spotkania toczą się przez trzy sety, a gramy je na boiskach w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej. Tutaj także obecni są sędziowie. Zgłoszenia do 26.09 za pomocą formularza Google tutaj. Wpisowe 450 zł. Szczegóły tutaj.

WAITW Grand Prix w koszykówce 3×3

Fanów koszykówki zapraszamy na cykl 10 turniejów w koszykówce trzyosobowej. Wystarczy zebrać 5 zawodników (3 + 2 rezerwowych) i rozpocząć grę. Spotykamy się zazwyczaj co dwa tygodnie. Pojedynki prowadzą licencjonowani sędziowie. Suma punktów zdobytych za miejsca w każdym turnieju wyłania zwycięzcę rozgrywek. Zapisy do 26.09 za pomocą formularza Google tutaj. Wpisowe 350 zł. Szczegóły tutaj.

O udziale drużyn decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

Szczegóły rozgrywek będą podane na stronie mosir.elblag.eu