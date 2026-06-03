Sto kilometrów rowerami do wsi Dębiny

Tradycją stało się, że jedna z edycji Miejskich Wycieczek Rowerowych liczy 100 km i nie inaczej będzie w tym roku. „Magiczny” dystans pojawi się znowu, a celem naszej jazdy będzie pięknie położona nad rzeką Pasłęką wieś Dębiny. Ruszamy 7 czerwca o godzinie 8.00 z ronda Bitwy pod Grunwaldem. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Wycieczka wystartuje z Elbląga i poprowadzi przez Przezmark, Pomorską Wieś, Młynary i Stare Siedlisko. Po obiedzie w Dębinach dalsza droga powrotna będzie wiodła przez Chruściel, Jędrychowo, Nowe Monasterzysko i Milejewo. Wspólna jazda zakończy się na pętli przy ulicy Ogólnej. Zobacz mapę – 100 km.

Do udziału w tej niecodziennej inicjatywie zapraszamy rowerzystki i rowerzystów z doświadczeniem w pokonywaniu długich, całodziennych dystansów i dysponujących sprawnymi rowerami. Tempo wycieczki będzie spokojne, w granicach 15 km/h. Dłuższy postój związany będzie z przerwą obiadową w Dębinach (42 km trasy). Poza tym będą też krótkie postoje na jedzenie, picie i robienie zdjęć. Przypominamy, że w niedzielę, 7 czerwca, duże sklepy będą zamknięte. Nie zabraknie także słodkiego wsparcia energetycznego zapewnionego dzięki uprzejmości Gminy Elbląg.

Trasa wycieczki prowadzi po drogach asfaltowych różnej, przeważnie dobrej i bardzo dobrej jakości. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o wzorowy stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku.

Rekomendujemy jazdę na rowerach turystycznych, gravelowych i szosowych wyposażonych w działające przerzutki. Rowery elektryczne mile widziane – pamiętajcie o dobrze naładowanych bateriach. Prosimy także o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Każda osoba biorąca udział w wycieczce, która pokona cały dystans otrzyma pamiątkowy certyfikat.

Ze względów bezpieczeństwa i logistycznych liczba uczestników wycieczki jest ograniczona do 60 osób. Zapisy są prowadzone poprzez formularz Google.

Zbiórka zapisanych wcześniej uczestników w niedzielę, 7 czerwca o godz. 7:30 przy rondzie Bitwy pod Grunwaldem. Ruszamy o godzinie 8. Powrót do Elbląga planowany jest na godzinę 18.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Urząd Gminy w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.