Stolica tańca po raz dwudziesty czwarty

Kolejny raz w Elblągu odbędzie się Baltic Cup, Międzynarodowy Festiwal Tańca. Zmagania ruszają już dziś, 18 października. Zobacz zdjęcia.

Rozpoczynającemu się festiwalowi poświęcono dziś konferencję prasową.

- Zawsze nas to cieszy, kiedy Elbląg jest miejscem, w którym będą gościli najlepsi tancerze, czy to ze świata, czy z Europy – mówił Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego i dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid. - Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem będą mistrzostwa Europy młodzieży w 10 tańcach, jest to najtrudniejsza konkurencja, ale młodzi ludzie, którzy są świetnie przygotowani, miałem okazję ich oglądać na różnych wydarzeniach, na pewno przyniosą wiele wrażeń artystycznych, również pokazują, że są fizycznie dobrze przygotowani. Cieszymy się, że Baltic Cup jest rozpoznawalny na całym świecie, gościmy coraz więcej tancerzy z Azji. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć przez te trzy dni finalistów mistrzostw świata, Europy – zaznaczył prezes związku.

Julia Kawa i Marceli Józefowicz, fot. Patrycja Kotowska

- Mistrzostwa Europy młodzieży rozpoczniemy o 13.30 rundą eliminacyjną, od rundy półfinałowej wydarzenie będzie streamingowane na kanale Światowej Federacji Tańca Sportowego, zapraszam tych z państwa, którzy nie mogą być z nami w Elblągu, do śledzenia zmagań. W tym roku to wyjątkowo ważne zawody dla nas, każdy kraj europejski mógł nominować na mistrzostwa Europy po jednej parze, w tym roku dzięki wynikom zdobytym podczas mistrzostw Polski nominację otrzymali członkowie kadry narodowej reprezentujący nasz elbląski klub tańca Jantar, Julia i Marcel – podkreśliła Magdalena Czarnocka-Kaptur, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego i wicedyrektor Światowida.

- Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, radośni oraz podekscytowani, że nie dość, że tańczymy mistrzostwa Europy w naszym kraju, to organizatorami tego wydarzenia są ludzie z naszego klubu – podkreślił Marceli Józefowicz.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy reprezentować nasz kraj u nas w mieście – powiedziała Julia Kawa.

"Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup nie tylko promuje taniec jako sztukę, ale również wpisuje Elbląg na stałe na mapę europejskich wydarzeń tanecznych. Dla miłośników tańca oraz uczestników festiwal stanowi niepowtarzalną okazję do prezentacji swoich umiejętności i spotkania z najlepszymi w branży" – mówią o wydarzeniu organizatorzy.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Baltic Cup