Strażak podwójnym mistrzem Polski

W miniony weekend (23-25 września) w Żyrardowie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w kickboxingu. W zawodach wzięło udział ponad 200 zawodników z wojska, straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej, jednostek specjalnych oraz służb ochrony państwa.

Elbląg reprezentowało dwóch mundurowych, starszy szeregowy Igor Abrusiewicz z żandarmerii wojskowej oraz strażak, młodszy aspirant Adrian Durma. Obaj zawodnicy przywieźli do domu medale. Igor startujący w kategorii Pointfighting do 89 kg zdobył srebrny medal, pokonując reprezentanta policji a w półfinale wojskowego.

Adrian startował w formułach Pointfighting oraz KickLight do 74 kg. Strażak stoczył sześć walk a wszystkie walki wygrał przed czasem, w pierwszej rundzie, deklasując przeciwników a tym samym zdobywając dwa tytuły Mistrza Polski.

- Mundurówka jak to mundurówka jest turniejem bardzo wszechstronnym ze względu na różnorodność zawodników, reprezentujących różne dyscypliny sportów walki, a także różne formację, gdzie każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony, dzięki czemu medale i tytuły smakują jeszcze lepiej. Starujemy w kickboxingu, ale to bardziej konfrontacja sztuk walki. Przez taką mieszankę, pojedynki są naprawdę zacięte i widowiskowe - tłumaczy Adrian Durma.

- Cieszy mnie postawa Igora, który po takie długiej przerwie wykazał się takim hartem ducha i dyscypliną dzięki której zameldował się w finale zdobywając srebrny medal. Wiem, że stać go na więcej a to dopiero początek. W moim przypadku docelową imprezą są mistrzostwa Europy i pod to robię formę, turnieje po drodze to turnieje które traktuje jako sprawdzian mojej kondycji a wszystko idzie w dobrą stronę - podkreśla zawodnik.

- Chciałbym podziękować moim przełożonym jak i Igora, którzy wspierają nas sportowców, naszą pasję, przez co możemy się realizować. To bardzo ważne żeby mieć ten komfort psychiczny i możliwość przygotowywania do startów, dzięki temu możemy godnie reprezentować nasze formacje i miasto - dodaje Durma.